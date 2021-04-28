台裔科技人扮演「柯南」 精準定位救迷路登山客

台裔科技人郭斐品運用衛星資訊和科技工具協助加州的救援單位，從一張「毛毛腳」照片，經精準定位後，找到迷路一夜的登山客。（中央社）

2021/04/28 21:10

〔中央社〕當垂在岩壁上的「毛毛腳」照片是救難隊唯一的線索並上網求救時；台裔工程師郭斐品運用科技在21分鐘內比對出登山客的座標，協助束手無策的救難隊完成了不可能的搜救任務。

第二代台裔科技人郭斐品（Benjamin Kuo）今天接受中央社記者訪問，重述4月13日當天他如何扮演「柯南」，憑著一張網路上的「毛毛腳」照片，幫助加州的救援單位定位座標、成功找到一名迷途一夜的登山客，完成救援任務。

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洛杉磯郡警長辦公室13日早上，透過社群媒體臉書和推特發布一則求救訊息，模糊的照片是一雙男性的雙腳垂在安吉利斯國家森林（Angeles National Forest）的岩壁上。這位登山客在手機沒電前，送出一則簡訊和兩張照片給朋友，一張照片沒傳成功，另一張就是「毛毛腳」。

服務於科技業、47歲的郭斐品當時正在南加州的家裡工作，看到這則推文後，熱心的他轉推訊息，並跟自己打賭「我可以找到這位置」。

同樣愛好戶外運動的郭斐品發揮「柯南」精神，從照片中的岩壁大膽研判，「這人在南邊，因為北邊沒有綠色山谷」。這項資訊讓他縮小了搜尋區域。

郭斐品接著利用衛星地圖和科技工具，包括谷歌地球（Google Earth）與歐盟的兩個衛星哨兵2號（Sentinel-2），交叉比對全景圖和原始照片的特定細節，確認這位迷路登山客的經緯度座標，過程僅花21分鐘。

「令我訝異地，他們真的接受我的建議，決定去那個地點找人」。搜救隊就在郭斐品建議座標的不到3/4英里處找到人。由於這位登山客為了讓別人看到他，稍微移動了位置，所以郭斐品原來的判讀可能幾乎百分之百正確。

搜救隊差點束手無策，因為他們從沒有僅憑一張照片進行搜救的經驗。郭斐品說：「真的很幸運，很高興他獲救。能擁有幫助別人的訊息，那很值得分享。」

郭斐品的父母於1960年代從台灣到美國求學，之後就地成家立業，郭斐品在成長過程中，印象深刻的是台灣美食、夜市和到廟裡拜拜，以及回到母親故鄉蘆洲的種種。

華盛頓郵報（Washington Post）4月22日以「迷路絕望的登山客，靠著陌生人不尋常的愛好救了他」（A hiker was lost and desperate. A stranger with an unusual hobby saved him）為標題，報導郭斐品科技助人的善舉。

經驗老道的登山客科裴恩（Rene Compean）得救後，在視訊通話時感恩地對郭斐品說，「我的命是你救的」，相約有機會兩人一起爬山。

除了科技專業，47歲的郭斐品還是一位業餘的無線電玩家，他的推特帳號就是他的無線電呼號。他善用此興趣，曾參與救援波多黎各的風災，經常在社群媒體提供加州野火相關消息。

正因為要正確判讀野火的訊息，郭斐品發現許多衛星資料和影像免費對外界開放，相關資源更是他這次找出迷蹤登山客座標時的重要工具。

從科技的角度，郭斐品建議從事戶外活動的人們善用手機內建的羅盤定位功能，另外他推薦免費網站及應用程式FindMeSAR，即使在沒有網路的深山也能使用，因為「送出有經緯度的座標求救，遠勝於腳的照片」。

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