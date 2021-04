台裔科技人扮演「柯南」 精準定位救迷路登山客

台裔科技人郭斐品運用衛星資訊和科技工具協助加州的救援單位,從一張「毛毛腳」照片,經精準定位後,找到迷路一夜的登山客。(中央社)

2021/04/28 21:10

〔中央社〕當垂在岩壁上的「毛毛腳」照片是救難隊唯一的線索並上網求救時;台裔工程師郭斐品運用科技在21分鐘內比對出登山客的座標,協助束手無策的救難隊完成了不可能的搜救任務。

第二代台裔科技人郭斐品(Benjamin Kuo)今天接受中央社記者訪問,重述4月13日當天他如何扮演「柯南」,憑著一張網路上的「毛毛腳」照片,幫助加州的救援單位定位座標、成功找到一名迷途一夜的登山客,完成救援任務。

洛杉磯郡警長辦公室13日早上,透過社群媒體臉書和推特發布一則求救訊息,模糊的照片是一雙男性的雙腳垂在安吉利斯國家森林(Angeles National Forest)的岩壁上。這位登山客在手機沒電前,送出一則簡訊和兩張照片給朋友,一張照片沒傳成功,另一張就是「毛毛腳」。

服務於科技業、47歲的郭斐品當時正在南加州的家裡工作,看到這則推文後,熱心的他轉推訊息,並跟自己打賭「我可以找到這位置」。

同樣愛好戶外運動的郭斐品發揮「柯南」精神,從照片中的岩壁大膽研判,「這人在南邊,因為北邊沒有綠色山谷」。這項資訊讓他縮小了搜尋區域。

郭斐品接著利用衛星地圖和科技工具,包括谷歌地球(Google Earth)與歐盟的兩個衛星哨兵2號(Sentinel-2),交叉比對全景圖和原始照片的特定細節,確認這位迷路登山客的經緯度座標,過程僅花21分鐘。

「令我訝異地,他們真的接受我的建議,決定去那個地點找人」。搜救隊就在郭斐品建議座標的不到3/4英里處找到人。由於這位登山客為了讓別人看到他,稍微移動了位置,所以郭斐品原來的判讀可能幾乎百分之百正確。

搜救隊差點束手無策,因為他們從沒有僅憑一張照片進行搜救的經驗。郭斐品說:「真的很幸運,很高興他獲救。能擁有幫助別人的訊息,那很值得分享。」

郭斐品的父母於1960年代從台灣到美國求學,之後就地成家立業,郭斐品在成長過程中,印象深刻的是台灣美食、夜市和到廟裡拜拜,以及回到母親故鄉蘆洲的種種。

華盛頓郵報(Washington Post)4月22日以「迷路絕望的登山客,靠著陌生人不尋常的愛好救了他」(A hiker was lost and desperate. A stranger with an unusual hobby saved him)為標題,報導郭斐品科技助人的善舉。

經驗老道的登山客科裴恩(Rene Compean)得救後,在視訊通話時感恩地對郭斐品說,「我的命是你救的」,相約有機會兩人一起爬山。

除了科技專業,47歲的郭斐品還是一位業餘的無線電玩家,他的推特帳號就是他的無線電呼號。他善用此興趣,曾參與救援波多黎各的風災,經常在社群媒體提供加州野火相關消息。

正因為要正確判讀野火的訊息,郭斐品發現許多衛星資料和影像免費對外界開放,相關資源更是他這次找出迷蹤登山客座標時的重要工具。

從科技的角度,郭斐品建議從事戶外活動的人們善用手機內建的羅盤定位功能,另外他推薦免費網站及應用程式FindMeSAR,即使在沒有網路的深山也能使用,因為「送出有經緯度的座標求救,遠勝於腳的照片」。

