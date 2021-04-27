拜登為減碳要限制吃牛肉？農業部長出面闢謠：沒這回事

烤爐上的炙燒牛肉。（美聯社檔案照）

2021/04/27 22:57

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國保守派國會議員和評論家宣稱，總統拜登近日矢言要遏制溫室效應氣體排放，當中包括打算限制美國人吃牛排、吃漢堡，將紅肉食用量減少9成。美國農業部長26日特地為此出面闢謠，表示總統沒有要限制民眾吃牛肉。

「政客」（Politico）網站26日報導，農業部長維薩克（Tom Vilsack）26日駁斥保守派媒體散佈的這項傳言，「拜登總統的白宮或美國農業部，沒有規劃要限制民眾實用牛肉」，「政治圈有時候會玩把戲，明知沒有事實基礎，卻還是炒作一些議題」。

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上週末一些保守派議員和評論家散播拜登最近承諾削減美國碳排放量，包括要減少紅肉食用量9成，並且限制美國民眾每年僅能吃大約4磅的紅肉、1個月吃1個漢堡。

共和黨籍聯邦眾議員貝伯特（Lauren Boebert）24日發推文說，「拜登的氣候方案包括要在2030年前把我們飲食中的紅肉削減90%」；川普政府的白宮首席經濟顧問庫德洛也在「福斯新聞商業頻道」的節目中說，拜登減碳承諾，意味著國慶日要用烤蔬菜取代烤漢堡肉了。德州州長艾波特在推特轉發「福斯」的報導，說「此事不會在德州發生」。

Politico的報導指出，這些不實說法是因去年4月一份探討飲食改變對減碳影響的研究，當中指出若美國牛肉食用量減少90%，加上食用其他動物製品減少50%，就能減少排放超過20億噸的溫室效應氣體。福斯新聞、每日郵報等保守派媒體，將這份學術研究內容描繪為似乎是拜登的政策，這些誤導的報導又很快在社群媒體上流傳，然後被共和黨政治人物放大。

維薩克說，「沒有打算、沒有設法，也沒有任何新聞稿和政策文件支持拜登政府準備要民眾少吃一點肉的說法，或者美國農業部已制定方案要減少肉類食用量。事情就是並非如此。」

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