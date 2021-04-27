熟雞蛋「返生」還能孵小雞？中國奇葩論文驚動官方深入調查

中國雜誌《寫真地理》近日因刊出奇葩論文引發中國網友關注。圖僅示意，與本文無關。（資料照）

2021/04/27 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國雜誌《寫真地理》近日因曾刊登〈熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）─孵化雛雞的實驗報告〉、〈熟雞蛋雞蛋返生孵化雛雞實驗報告（孵化階段）〉等奇葩論文文章，引發中國網友關注。中媒報導，主管單位吉林省新聞出版局已成立工作小組，進駐雜誌出版單位深入調查。

綜合中媒報導，鄭州春霖職業培訓學校校長郭萍等人，去年6月在《寫真地理》發表〈熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）─孵化雛雞的實驗報告〉一文，其中提到學生用「超心理意識能量方法」等，將熟雞蛋變生雞蛋，「返生」後的蛋「孵化成雛雞」。

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報導指出，今年3月，鄭州春霖學校實驗室等單位，另在《寫真地理》刊登〈熟雞蛋雞蛋返生孵化雛雞實驗報告（孵化階段）〉一文，其中摘要提到，「熟雞蛋返生已經實驗成功」，為研究返生後雞蛋是否具生命力，郭萍等人密切關注孵化過程，「最終成功孵化出新的雛雞，提示熟雞蛋返生後的雞蛋同樣具有生命力」。

報導提到，《寫真地理》是由吉林省新聞出版局主管、吉林省與林報刊發展有限責任公司主辦的國家正規出版期刊。吉林省新聞出版局也已成立工作小組，進駐雜誌出版單位展開調查，相關狀況將及時公布，若違規屬實，依法嚴肅處置。

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