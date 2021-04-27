為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    熟雞蛋「返生」還能孵小雞？中國奇葩論文驚動官方深入調查

    中國雜誌《寫真地理》近日因刊出奇葩論文引發中國網友關注。圖僅示意，與本文無關。（資料照）

    中國雜誌《寫真地理》近日因刊出奇葩論文引發中國網友關注。圖僅示意，與本文無關。（資料照）

    2021/04/27 14:03

    〔即時新聞／綜合報導〕中國雜誌《寫真地理》近日因曾刊登〈熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）─孵化雛雞的實驗報告〉、〈熟雞蛋雞蛋返生孵化雛雞實驗報告（孵化階段）〉等奇葩論文文章，引發中國網友關注。中媒報導，主管單位吉林省新聞出版局已成立工作小組，進駐雜誌出版單位深入調查。

    綜合中媒報導，鄭州春霖職業培訓學校校長郭萍等人，去年6月在《寫真地理》發表〈熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）─孵化雛雞的實驗報告〉一文，其中提到學生用「超心理意識能量方法」等，將熟雞蛋變生雞蛋，「返生」後的蛋「孵化成雛雞」。

    報導指出，今年3月，鄭州春霖學校實驗室等單位，另在《寫真地理》刊登〈熟雞蛋雞蛋返生孵化雛雞實驗報告（孵化階段）〉一文，其中摘要提到，「熟雞蛋返生已經實驗成功」，為研究返生後雞蛋是否具生命力，郭萍等人密切關注孵化過程，「最終成功孵化出新的雛雞，提示熟雞蛋返生後的雞蛋同樣具有生命力」。

    報導提到，《寫真地理》是由吉林省新聞出版局主管、吉林省與林報刊發展有限責任公司主辦的國家正規出版期刊。吉林省新聞出版局也已成立工作小組，進駐雜誌出版單位展開調查，相關狀況將及時公布，若違規屬實，依法嚴肅處置。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國再現奇葩論文！ 使用特異功能可讓熟雞蛋孵小雞？
    2021/04/26 19:28

    中國再現奇葩論文！ 使用特異功能可讓熟雞蛋孵小雞？
    男撿到鳥蛋隨手扔車內 2天後竟聽到啾啾聲秒變鳥爸
    2021/03/03 23:46

    男撿到鳥蛋隨手扔車內 2天後竟聽到啾啾聲秒變鳥爸
    雞蛋界重女輕男…瑞士禁止「絞碎」小公雞
    2019/10/23 19:23

    雞蛋界重女輕男…瑞士禁止「絞碎」小公雞
    強國小學老師出作業「孵出小雞」 家長頭痛：孵不孵都為難
    2019/03/14 22:12

    強國小學老師出作業「孵出小雞」 家長頭痛：孵不孵都為難

    「美國註冊基金」費用率低 成為投資市場新寵
    國際今日熱門
    改善排污漁獲卻減少？ 日本環境省擬允許可稍微污染海洋
    2021/04/26 14:51

    改善排污漁獲卻減少？ 日本環境省擬允許可稍微污染海洋

    驚！美國列車長撿到包包 裡面裝了280萬元鑽石
    2021/04/26 15:18

    驚！美國列車長撿到包包 裡面裝了280萬元鑽石

    高齡接種AZ疫苗2週後 南韓政府：保護率100％
    2021/04/26 15:51

    高齡接種AZ疫苗2週後 南韓政府：保護率100％

    印尼潛艦沉沒53人全罹難 生前齊唱「再見」心碎影片曝光
    2021/04/26 16:52

    印尼潛艦沉沒53人全罹難 生前齊唱「再見」心碎影片曝光 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播