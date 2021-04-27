羅生門！德州車禍警稱駕駛座沒人 特斯拉：事發時有人在開

特斯拉高層表示，調查發現方向盤在事故中變形，推測在車禍當下駕駛座上有人在開車，與警方說詞相反，成羅生門。（路透）

2021/04/27 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州休士頓發生一起特斯拉自撞路樹起火燃燒的意外，造成車上2人不幸身亡，警方發現，肇事車輛駕駛座沒有人，2名男死者分別坐在副駕及後座，不過特斯拉高層表示，調查發現方向盤在事故中變形，推測在車禍當下駕駛座上有人在開車，與警方說詞相反，成羅生門。

綜合外媒報導，德州休士頓17日發生一起特斯拉自撞路樹的意外，肇禍車輛是2019年出廠的特斯拉「Model S」車款，車輛因車速過快，過彎失控衝出車道，隨後撞上路邊的大樹後起火燒毀，車上2人不幸身亡，不過警方發現「駕駛座上沒有人」，1名死者坐在副駕駛座，另1人則坐在後座。

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外界質疑自動駕駛釀禍，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）表示，事故車輛沒有打開自動駕駛系統，也未購買全自動輔助駕駛（FSD）；特斯拉負責車輛工程技術的副總裁莫瑞文（Lars Moravy）最新說法更令案情撲朔迷離，他表示，特斯拉代表與警方，以及美國公路交通安全管理局和美國交通安全委員會的工作人員對車禍進行調查，現在該公司可以確定，方向盤在事故中變形，這讓他們推測在事故發生時駕駛座上有人在駕駛，與警方說詞相反。

莫瑞文補充，事發車輛所有的安全帶都沒有扣上，而特斯拉「自動輔助駕駛」只有在安全帶扣上之後才能啟動；特斯拉的「自動輔助駕駛」可自動控制車輛行進方向、加減速，但是須駕駛人專注行車狀況，包括駕駛人手要放在方向盤上，繫上安全帶，開啟車門也會導致該功能解除；不過，美國具影響力的「消費者報告」（Consumer Reports）實際測試發現，可輕易「騙過」這套系統，即使沒有人坐在駕駛座，也能使用該功能。

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