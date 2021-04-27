軍情動態》英航艦打擊群將訪日 英海軍助理參謀長：日本是強大夥伴

伊莉莎白女王號航艦打擊群將造訪印太，並停靠日韓等港口。（歐新社）

2021/04/27 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕英國航空母艦伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）航艦打擊群將遠赴日本，打擊群沿途將停靠日韓等港口，並和10多國進行聯合軍演。英國海軍助理參謀長洛爾（Iain Lower）接受日本《NHK》訪問，強調派遣打擊群並不會助長衝突及對立，過程中也符合國際法及英國國家利益。

洛爾指出，印度太平洋地區的地緣政治重要性日益提高，英國在印太地區則有像日本這樣的強大合作夥伴，同時也是伊莉莎白女王號遠航停泊的首選。洛爾強調，英國與日本是有共同目標的開放海上貿易國家，英國航艦打擊群除了造訪日本之外，還將進行聯合軍演。

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由於疫情影響，加上以伊莉莎白女王號為首的航艦打擊群共超過3000人，未來在執行遠航任務時將採取嚴格的防疫措施，包括接種疫苗、強制戴口罩，以及定期篩檢等措施。

伊莉莎白女王號打擊群從地中海啟程航向亞太，打擊群以伊莉莎白女王為首，並有45型驅逐艦「衛士號」及「鑽石號」、23型反潛巡防艦「肯特號」及「里契蒙號」、補給艦「維多利亞堡號」及「泰斯普林號」等6艘英國軍艦護衛。艦載機包括8架可短場及垂直起降的F-35B戰機，和14架海上攻擊直升機、反潛及空中早期預警機及突擊直升機。

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