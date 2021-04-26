菲律賓投入南海演習 中國蠻橫嗆聲：這些地方「都我的」！

汪文斌宣稱中國對南沙群島、中沙群島都擁有主權。（路透檔案照）

2021/04/26 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國前陣子派出上百艘海警船與海上民兵船入侵南海南沙群島的牛軛礁，引起菲律賓抗議。菲國本月23日剛結束與美國年度聯合軍演，其海岸防衛隊緊接著在南海演習，菲官方強調，這是保衛海事管轄權的行動。對此，中國外交部今天（26日）蠻橫宣稱，中方在南沙群島和中沙群島擁主權，要菲律賓別再挑釁。

菲國上月在南沙群島牛軛礁發現數百艘中國船隻滯留，引爆兩國最新角力。菲國指稱這些中國船隻是民兵船，要求北京當局撤船；中國則辯稱這些是漁船避風，拒絕菲律賓要求。對此，菲國總統杜特蒂日前震怒，揚言將調派軍艦「伸張主權」。

請繼續往下閱讀...

菲國23日甫結束與美國的聯合軍演，緊接著該國海岸防衛隊在南沙群島的「中業島」（Thitu Island ）、中沙群島「黃岩島」（Scarborough Shoal）附近海域展開演習。另外菲國北方的巴丹群島（Batanes islands）和南部、東部海域也同樣投入演習。海岸防衛隊發言人巴里羅25日表示，這場演習是菲國針對針對主權有爭議的海域，所採取保衛海事管轄權的行動。

對此，中外交部發言人汪文斌今天再次蠻橫宣稱，中國對包括中業島在內的南沙群島，及包括黃岩島在內的中沙群島都擁有主權，在相關海域也有海事管轄權。要求菲國尊重中國主權權益，停止採取導致局勢更加緊張、複雜的行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法