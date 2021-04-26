讓全球看見被羞辱？ 美軍「翹腳看遼寧艦」入選中國海軍圖輯

美國海軍官方日前發布一張「馬斯廷號」驅逐艦指揮官「翹腳」望向中國航空母艦「遼寧號」的照片，引發國際關注，中國解放軍卻將其收入海軍成立72週年紀念圖輯。（圖取自美國海軍網站）

2021/04/26 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍官方日前發布一張「馬斯廷號」（USS Mustin）驅逐艦指揮官「翹腳」望向中國航空母艦「遼寧號」的照片，引發國際關注。沒想到這張經典照竟以「充分展示出人民海軍的自信和開放」為由，入選解放軍海軍成立72週年紀念圖輯，讓台灣網友笑翻直呼「自信？是被全世界都看見你輕易被羞辱了」。

綜合中媒報導，4月23日是中國解放軍海軍成立72週年，中國海軍官方公眾號「人民海軍」特別推出一組策劃，選出72張照片展現解放軍海軍從1949年至2021年來，每一年所最具代表性的事件，而最後一張、第72張照片，竟是日前美國海軍拍攝、2名軍官從美艦上「翹腳」觀看遼寧艦的照片，讓外界相當意外。

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對此，日前暗諷「翹腳照」顯示「美軍工作風格比較散漫」的中國官媒《環球時報》引述分析人士說法，指出照片最早被刊登在美軍官方網站，其言外之意是美軍有意對外公布「輕鬆」監控解放軍，目的是凸顯自己「並不將遼寧艦戰力放在心上」；美國正在對遼寧艦進行「認知戰」，彰顯遼寧艦「並非美軍的威脅」等。

分析人士還稱，「中國官方選擇這張特別照片作為2021年的代表事件並非偶然，這次入選首先展示出人民海軍的自信和開放的姿態」、「這張照片入選在用意上則是反其道而行之，恰展示出人民海軍對軍力的自信和業務上的專業性」。

報導也提到，中國官方沒有對這張照片做出任何回應，而此次這張照片「入選」解放軍海軍72歲生日官方紀念圖輯，或許算是一次非正式「回應」。相關消息被分享到PTT後讓台灣網友笑翻，紛紛留言「這真的厲害！精神勝利法真的無懈可擊」、「自信？是被全世界都看見你輕易被羞辱了」、「把喪事當喜事辦就對了」、「阿Q精神的完美體現XD」、「我就爛的極致表現」。

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