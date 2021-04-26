趙婷曾稱中國很多謊言被封殺 奪奧斯卡後強國人懊悔反省

中國出生的華裔導演趙婷以《游牧人生》奪下第93屆奧斯卡最佳導演，讓曾經封殺她的強國網友風向一轉，紛紛懊悔反省。（路透）

2021/04/26 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國出生的華裔導演趙婷以《游牧人生》奪下第93屆奧斯卡最佳導演，而她先前曾說過「中國是一個充滿謊言的地方」，導致電影疑似在中國被封殺，如今在奧斯卡揚眉吐氣後讓強國網友風向一轉，懊悔地直說「我也覺得國內謊言很多」。

趙婷拿下奧斯卡最佳導演獎的消息傳回中國後，已在微博鬧得不可開交，有人怒斥「她的家庭吃盡红利，然後她就反咬一口」、「這是說中國壞話然後跑去別的國家的導演趙婷嗎？因為漫威的電影要播了又回來中國撈錢了？」

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不過，許多中國網友看到這樣的言論後紛紛站在趙婷這一邊展開反擊，痛批這些見不得趙婷得獎的民眾「病得不清」、「有些人就是斷章取義，有證據就放出來，別整天惡意曲解罵人」。

還有網友表示，針對趙婷那句「中國是一個充滿謊言的地方」，他本身也覺得國內謊言很多，「執政者可以有很多值得批評和改進的地方」。從這裡不難發現，趙婷奪獎後影響力之高，竟然讓中國網友開始質疑執政者。

許多中國人也在微博大喊「女性之光」、「締造歷史的傑出女性」、「她的批判性思維令我感到震驚」，以上種種都顯示出趙婷從被封殺的處境中逐漸脫離，中國網友開始轉變風向「與有榮焉」了。

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