印度疫情大爆發 墓地空間將滿、火葬場燒到來不及

印度各處火葬場正忙著處理等待火化的大批遺體。（路透）

2021/04/26 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期面臨大爆發，國內各地醫院氧氣供給已面臨嚴重短缺，各地公墓及火葬場也因為大量死亡病例而不堪負荷。

根據《美聯社》報導，印度連續4天創下單日新增確診數的最高紀錄，週日新增了34萬9691例、2767例死亡，使得累計確診病例超過1690萬例，死亡人數增加至19萬2311例，而上述死亡案例並不包含可疑病例，實際死亡人數可能更多。

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不斷出現的死亡病例也讓印度各地的火葬場及墓地不堪負荷，印度中央邦首府波帕爾（Bhopal）的幾座較為傳統的火葬場中，已從10多處火葬堆增加為50多處，但仍無法消化堆積如山的遺體，要火化至少要等待數小時，其中一處火葬場的員工透露，他們光是在24日就火化了110人。

由於前所未有的「火化潮」，迫使火葬場必須跳過印度教喪葬儀式，以求盡速將遺體火化。波帕爾當地官員夏爾馬（Mamtesh Sharma）坦言：「我們在遺體抵達時就將祂放進火堆中燃燒，就好像我們正處在戰爭之中。」

新德里最大的穆斯林公墓管理者沙米姆（Mohammad Shameem）指出，公墓在去年疫情大流行期間就已經埋葬了1000多人，現在又面臨大批遺體運抵公墓，「我擔心墓地將耗盡可用空間」。

不斷出現的死亡病例讓印度各地火葬場及墓地不堪負荷。（路透）

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