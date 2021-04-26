中官媒管真多！評趙麗穎、馮紹峰離婚是「匆忙嫁人招來不幸」

馮紹峰（右）與趙麗穎宣布離婚。（翻攝自微博）

2021/04/26 09:09

〔即時新聞／綜合報導〕42歲「蘭陵王」馮紹峰和小9歲女星趙麗穎23日宣布離婚，引發外界震驚，紛紛熱議兩人分手原因，不料中國官媒也來湊熱鬧，並發文稱匆忙嫁人會招來不幸，不過這番作法也引發中國網友反彈，紛紛質疑當局限制婚姻自由，「根本是開文明倒車」。

中國女星趙麗穎昨與馮紹峰共同宣布離婚，消息一出震撼演藝圈，外界也瘋傳各種婚變原因，不過中國官媒「中央電視台」也發表一篇〈比起離婚冷靜期，我們是不是更需要結婚冷靜期？〉為題的評論文章，文中稱近日有對因戲結緣的明星夫妻突然官宣離婚，並引述教育家的說法稱「你匆匆忙忙嫁人 ，就是甘冒成為不幸者的風險」、「婚前一定要慎之又慎，不要被一時的衝動沖昏了頭腦，也不要單純因為顏值或財富而結合，如果一開始的方向就錯了，那無論怎麼努力都是很難到達終點的」，相關內容引發外界傻眼。

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在該文中還用「冰箱」形容婚姻，並稱婚姻若是出現問題，不要急著換掉，「壞掉還能修修」等。這番內容引發網友反彈，由於中國本來就有30天的「離婚冷靜期」規定，本來就引起不少民眾反彈，質疑是惡法，如今官媒連藝人的婚事也要管，也讓中國網友紛紛搖頭，怒批「離婚冷靜期就是讓老公跟小三一邊卿卿我我，一邊折磨原配不放」、「根本限制婚姻自由」等。

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