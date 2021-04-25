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    真的是小行星撞地球！「2018 LA」隕石分析來歷曝光

    小行星「2018 LA」3年前撞擊地球，受到大氣層強烈摩擦後，部分碎片仍成為隕石掉落地面。（美聯社檔案照）

    小行星「2018 LA」3年前撞擊地球，受到大氣層強烈摩擦後，部分碎片仍成為隕石掉落地面。（美聯社檔案照）

    2021/04/25 00:58

    〔即時新聞／綜合報導〕小行星「2018 LA」3年前撞擊地球，受到大氣層強烈摩擦爆炸，其中有碎片掉落地面成為隕石，本月23日發表在《氣象與行星科學》（Meteoritics and Planetary Science）的最新研究指出，這顆小行星可能是在2200萬年前，由小行星灶神星（Vesta）分離出來的。

    綜合外媒報導，2018年6月2日，重達6噸、直徑約2.6公尺至3.8公尺的小行星「2018 LA」接近地球，由於體積太小，無法反射充足太陽光因此也不易觀察，國際天文學聯合會小行星中心（MPC）判定有可能撞擊地球，美國太空總署噴氣推進實驗室（JPL）算出的機率為30％，相較於其他近地小行星，撞擊地球機率相當高。

    美國太空總署與夏威夷大學共同運營的「小行星地面撞擊最後警報系統」（ATLAS）發布預警，在3小時又47分鐘後，「2018 LA」以時速5萬9545公里衝入大氣層，並在非洲南部國家波札那上空爆炸，其中有碎片掉落地面成為隕石，被命名為「Motopi Pan」，地外文明計劃研究所（SETI）科學團隊就此展開調查。

    研究中重建了「2018 LA」先前飛行在太空時的軌道，發現它源於小行星帶，很可能是在2200萬年前從太陽系質量第2大的灶神星（質量最大的小行星為穀神星）中分離出來的，團隊經由礦物組成分析，研判灶神星在當時受到劇烈撞擊，較小的碎片形成了「2018 LA」，是後來小行星帶內側發生共振，才把它送入撞擊地球的軌道。

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