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    13歲胖弟體重突破200公斤 淒涼身世激發泰國愛心潮

    泰國1名小胖弟年僅13歲，體重卻已經突破200公斤。（圖取自Pavena Foundation FACEBOOK）

    泰國1名小胖弟年僅13歲，體重卻已經突破200公斤。（圖取自Pavena Foundation FACEBOOK）

    2021/04/24 19:51

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國1名小胖弟年僅13歲，體重卻已經突破200公斤，原來是少年自小罹患肥胖症與自閉症，父親外遇出走、母親腦癌過世，扶養他的公嬤以為孫子食量大，加以餵食白飯、牛奶，後來察覺不對勁但為時已晚，故事令外界鼻酸，目前已有大量善款湧入，想要幫助他改善生活。

    泰國帕凡納兒童婦女基金會（Pavena Foundation）新聞稿 指出，13歲的小胖弟在3歲時還維持正常體重，撫養他的阿公、阿嬤漸漸地發現他的食量相當巨大，以為他正逢發育期，因此每餐給他吃下2大碗白飯、4至5杯的牛奶，每天還供應許多零嘴供孫子食用，但發現小胖弟的胃就像個黑洞，怎麼填都無法填滿。

    阿公、阿嬤驚覺異狀，帶著孫子去看醫生，才知道原來他有肥胖症，儘管後來努力節食，但成效終究有限，孫子的體重仍舊持續上升，最後連行走都有困難，阿嬤近期逝世更讓小胖弟的病情雪上加霜，阿公坦言自己年事已高，恐怕無力繼續撫養，轉而向外界求援，帕凡納兒童婦女基金會因此介入。

    基金會表示，會盡最大努力幫助小胖弟的病情，目前已開設募款專戶，讓社會愛心一起幫忙，截至22日已經募到103萬791泰銖善款（約台幣92萬元），小胖弟居住地的政要與社福單位也都前往探視，小胖弟也在外界愛心下持續就醫治療。

    阿公坦言自己年事已高，恐怕無力繼續撫養，轉而向外界求援，帕凡納兒童婦女基金會因此介入，他們的處境也激發了泰國人的愛心，已募捐了款項要協助他們改善生活，並協助胖弟就醫。（圖取自Pavena Foundation FACEBOOK）

    阿公坦言自己年事已高，恐怕無力繼續撫養，轉而向外界求援，帕凡納兒童婦女基金會因此介入，他們的處境也激發了泰國人的愛心，已募捐了款項要協助他們改善生活，並協助胖弟就醫。（圖取自Pavena Foundation FACEBOOK）

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