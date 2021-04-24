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    沒戴口罩用畫的！台籍男網紅聯手俄女峇里島惡作劇恐被驅逐出境

    印尼峇里島規定公共場合必須戴口罩，但台籍男性網紅和俄籍女子卻在超市惡作劇，只見女方臉上完全沒戴口罩而是用畫的，台男則戴著一般口罩跟在旁邊嬉笑，影片流傳後2人可能被驅逐出境。（圖擷自「niluhdjelantik」IG）

    印尼峇里島規定公共場合必須戴口罩，但台籍男性網紅和俄籍女子卻在超市惡作劇，只見女方臉上完全沒戴口罩而是用畫的，台男則戴著一般口罩跟在旁邊嬉笑，影片流傳後2人可能被驅逐出境。（圖擷自「niluhdjelantik」IG）

    2021/04/24 16:45

    〔即時新聞／綜合報導〕太誇張！印尼峇里島受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，規定公共場合必須戴口罩，但1名台灣籍男性網紅和俄羅斯籍女子卻趁機在超市惡作劇，只見女方臉上完全沒戴口罩而是用畫的，台男則戴著一般口罩跟在旁邊嬉笑，影片流傳後引起印尼民眾憤怒，目前2人都被當局沒收護照並訊問，可能會被驅逐出境。

    據印尼媒體《Coconuts》報導，台籍男子16日在臉書上傳影片，主要內容是他和俄籍女去峇里島某間超市時被警衛攔下，因為女方沒有戴口罩不得進入，2人回到車上後沒有駛離現場，而是在俄女的臉上畫口罩，接著又下車並成功進入商場閒逛。

    從影片中可以聽到，戴著一般口罩的台男詢問俄女「妳有發現沒人注意到妳嗎？」女子則回答「是的，因為這看起來很像真的。」據了解，這名台男網紅在IG上有超過32萬名粉絲，YouTube頻道則有340萬訂閱，惡作劇、社會實驗似乎是他的拍攝主題，近來俄籍女頻頻出現在影片中。

    在峇里島畫口罩的影片發布後沒多久，台男網紅似乎注意到事情不妙已將其刪除，他和俄女的IG也轉為私人帳號，但峇里島設計師和政界人物傑蘭蒂克（Niluh Djelantik）手腳相當迅速，備份了影片內容並轉發到自己的IG，同時還肉搜2人的社交帳戶並PO出。

    傑蘭蒂克呼籲當局儘快和逮捕2人，因為這對男女根本就沒有同理心，現在這種時候還拿武漢肺炎疫情開玩笑，印尼網友們見狀也義憤填膺，要求將2人趕出國門。

    《Coconuts》 指出，印尼法律人權部（Ministry of Law and Human Rights）發言人達瑪（Putu Surya Dharma），22日證實已沒收台男和俄女的護照，並於23日偕同移民局對2人展開訊問，決定是否要驅逐出境。

    另外，峇里島糾察部隊（Satpol PP Bali）去函印尼移民局，痛斥這2名外國人不僅違反規定，還在公共場合蓄意挑釁，要求同時處以罰款、驅逐出境的嚴厲懲罰。

    峇里島口罩強制令規定，外國人若不戴口罩被抓到，第1次將開罰100萬印尼盾（約新台幣1932元），若第2次再犯便可驅逐出境。目前尚不清楚台男網紅和俄女的訊問結果如何，印尼媒體尚未有任何報導。

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