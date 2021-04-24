武漢肺炎》牛津研究：打一劑AZ或輝瑞疫苗 感染率減65％

加拿大總理杜魯道23日在渥太華接種第1劑AZ疫苗後，豎起大拇指比出「讚」手勢。（美聯社）

2021/04/24 06:28

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國牛津大學的最新研究顯示，接種1劑牛津／阿斯特捷利康（AZ）或輝瑞／BioNTech疫苗，在現實條件下可減少65％的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）感染率，而且1劑疫苗的保護力對各年齡層一致。

英國衛報23日報導，透過降低感染率，疫苗不僅可以避免住院和死亡，還有助於打破病毒傳播鏈，從而在英國重新開放之際降低疫情捲土重來的風險。

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牛津研究人員分析英國國家統計局（ONS）去年12月至今年4月超過35萬人的冠狀病毒檢測結果，發現第一劑疫苗注射後21天內，即免疫系統產生足夠反應的時間，病毒感染率下降65％。疫苗對有症狀感染者比對無症狀感染者更有效，相較於未接種疫苗者，感染率分別降低72％和57％。

第2劑疫苗可進一步加強保護，導致有症狀感染者減少90％，無症狀感染者減少70％。由於AZ疫苗獲批准時間較晚，研究團隊目前暫時未能評估該疫苗第2劑的效用。

這項發現支持英國延後第2劑疫苗接種的決定，並優先為老年人及其他高危險人口接種第1劑疫苗。團隊指出，沒有證據顯示疫苗對老年人或有長期健康問題者的效果較差。

此外，研究團隊也分析疫苗產生的抗體反應，發現接種1劑輝瑞疫苗後，抗體上升速度較快、濃度更高，但隨後會下降至類似AZ疫苗的水準，尤其是老年人。雖然免疫反應有所不同，但研究人員指出，95％接種者均有強勁的抗體反應。

至於年輕人口，接種1劑疫苗便足以將抗體提高到感染病毒後的濃度，老年人則需要接種2兩劑疫苗，凸顯接種第2劑疫苗加強保護力的重要性。

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