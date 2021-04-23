12歲男孩忍痛棄養愛犬！「這句話」令人淚流...暖心結果曝光

墨西哥密西根州1名12歲的小男孩忍痛棄養愛犬，並在牠容身的紙箱裡留下填充玩具與一封信，信中提到棄養小狗是因為不想讓牠再遭受父親的虐待，「我給他留了一個毛絨玩具，這樣他就不會忘記我」，令人鼻酸。（圖擷取自臉書Xollin）

2021/04/23 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕告別是最後的愛！墨西哥密西根州1名12歲的小男孩忍痛棄養愛犬，並在牠容身的紙箱裡留下填充玩具與一封信，信中提到棄養小狗是因為不想讓牠再遭受父親的虐待，「我給他留了一個毛絨玩具，這樣他就不會忘記我」，令人鼻酸，所幸小狗獲得妥善的醫療照顧後，帶著男孩的愛到了新的家庭享受幸福。

根據《Fox59》報導，狗狗救援組織「Refugio Xollin」在臉書分享這個令人心碎的故事，指出他們在一家收容所的外面發現裝在紙箱的小狗與物品，男孩在信上提到，「我叫安德烈斯（Andrés），今年12歲，我和媽媽決定將狗狗留在您的手中，希望能躲開父親的視線，因為他會虐待牠，並考慮賣掉牠，先前他用力踢牠，導致牠尾巴受傷，我希望你能幫助和照顧牠」，並附註，「我給他留了一個毛絨玩具，這樣他就不會忘記我」。

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報導提到，這頭鬥牛犬在組織的照顧下，慢慢康復起來，狗狗的故事廣為流傳後，馬上收到來自全國各地的300多個認養請求，經過重重過濾後，最終帶著男孩的愛，以「雷內」（Rene）之名前往新的家庭享受幸福，感動許多人。

墨西哥密西根州1名12歲的小男孩忍痛棄養愛犬，並在牠容身的紙箱裡留下填充玩具與一封信，信中提到棄養小狗是因為不想讓牠再遭受父親的虐待，「我給他留了一個毛絨玩具，這樣他就不會忘記我」，令人鼻酸。（圖擷取自臉書Xollin）

所幸小狗獲得妥善的醫療照顧後，帶著男孩的愛到了新的家庭享受幸福。（圖擷取自臉書Xollin）

所幸小狗獲得妥善的醫療照顧後，帶著男孩的愛到了新的家庭享受幸福。（圖擷取自臉書Xollin）

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