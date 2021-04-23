悚！澳洲男半夜開高速公路 下秒出現「1影」嚇壞

澳洲網友半夜行駛在高速公路上時，驚見「1影」嚇壞PO文，大家紛紛猜測是否有小孩在路上遊蕩，或是鬼魂、雕像等等。（圖擷取自臉書@Mitch Kuhne）

2021/04/23 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕驚悚！澳洲新南威爾斯州1名男子近日在高速公路行車時，差點撞上1名徘徊在路上的孩子，不過警方經過8小時的搜索後，依然沒有找到當事人，不過也有傳言小孩已被安置妥當，引發國外網友熱議，紛紛表示，「太嚇人！」

根據《太陽報》報導，從影片中可以看見，米奇·庫恩（Mitch Kuhne）當時正開車行駛在澳洲雪梨的一條高速公路上，不過開一開眼角餘光突然瞥見一個藍色影子晃過，疑似是一名身穿藍衣、戴著藍帽的小孩誤闖高速公路，庫恩差點就要撞到他了，好險僅快速通過其身邊，若真撞到後果不堪設想。

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報導提到，當地警方證實，當天的確有接到有關兒童的緊急通報，幾名警官趕到現場搜查整夜卻毫無發現，並於隔天凌晨撤隊，不過庫恩卻聲稱有警察告訴他，這名險些被撞飛的孩子已經被妥善安置，眾說紛紜之下，立即引發國外網友熱議。

網友紛紛驚嚇表示，「天啊！這太瘋狂了」、「這太可怕、怪異了！讓人很不安！如果那是個孩子，希望他現在安全了，我看過一個案例，美國有人會利用孩子讓人們停車，最後綁架、販賣他們」、「可能是鬼嗎？你永遠不知道會發生什麼事」。

也有當地網友直言，「我剛剛看了30遍，但還是不知道是什麼？！看起來像個孩子，但也可能像一個令人毛骨悚然的雕像之類的東西，無論是什麼，它都會讓我在晚上開車經過那裡時他媽的發作心髒病，也可能是一些可怕的惡作劇」。

Here’s some creepy footage of a ‘child’ spotted on Hume Highway near Bardia, NSW on Sunday night! ???? According to @DailyMailAU, police were called and no child was found. （Credit: Mitch Kuhne） pic.twitter.com/ED4WGwKiNk — Fitzy & Wippa （@fitzyandwippa） April 19, 2021

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