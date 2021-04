悚！澳洲男半夜開高速公路 下秒出現「1影」嚇壞

2021/04/23 11:23

〔即時新聞/綜合報導〕驚悚!澳洲新南威爾斯州1名男子近日在高速公路行車時,差點撞上1名徘徊在路上的孩子,不過警方經過8小時的搜索後,依然沒有找到當事人,不過也有傳言小孩已被安置妥當,引發國外網友熱議,紛紛表示,「太嚇人!」

根據《太陽報》報導,從影片中可以看見,米奇·庫恩(Mitch Kuhne)當時正開車行駛在澳洲雪梨的一條高速公路上,不過開一開眼角餘光突然瞥見一個藍色影子晃過,疑似是一名身穿藍衣、戴著藍帽的小孩誤闖高速公路,庫恩差點就要撞到他了,好險僅快速通過其身邊,若真撞到後果不堪設想。

報導提到,當地警方證實,當天的確有接到有關兒童的緊急通報,幾名警官趕到現場搜查整夜卻毫無發現,並於隔天凌晨撤隊,不過庫恩卻聲稱有警察告訴他,這名險些被撞飛的孩子已經被妥善安置,眾說紛紜之下,立即引發國外網友熱議。

網友紛紛驚嚇表示,「天啊!這太瘋狂了」、「這太可怕、怪異了!讓人很不安!如果那是個孩子,希望他現在安全了,我看過一個案例,美國有人會利用孩子讓人們停車,最後綁架、販賣他們」、「可能是鬼嗎?你永遠不知道會發生什麼事」。

也有當地網友直言,「我剛剛看了30遍,但還是不知道是什麼?!看起來像個孩子,但也可能像一個令人毛骨悚然的雕像之類的東西,無論是什麼,它都會讓我在晚上開車經過那裡時他媽的發作心髒病,也可能是一些可怕的惡作劇」。

Here’s some creepy footage of a ‘child’ spotted on Hume Highway near Bardia, NSW on Sunday night! ???? According to @DailyMailAU, police were called and no child was found. (Credit: Mitch Kuhne) pic.twitter.com/ED4WGwKiNk