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    台灣爭取美匿蹤巡弋飛彈！美記者曝沒有它「後果可怕」

    應對中國武力威脅，我國向美國爭取採購空軍AGM-158遠距攻陸飛彈。（圖取自美國空軍）

    應對中國武力威脅，我國向美國爭取採購空軍AGM-158遠距攻陸飛彈。（圖取自美國空軍）

    2021/04/23 01:14

    〔即時新聞／綜合報導〕應對中國武力威脅，我國向美國爭取採購空軍AGM-158遠距攻陸飛彈，美國《富比士》（Forbes）軍事記者艾克塞（David Axe）撰寫報導，台灣若缺乏美國的匿蹤巡弋飛彈「後果可怕」，解放軍將不再視台灣空軍為阻礙。

    報導指出，台灣過去透過漢光電腦兵推分析，必須擊沉一半的解放軍入侵艦隊才能抵擋中國攻勢，要想達到這一步，至少需要1200枚反艦飛彈。目前台灣已經研發出雄風二型、雄風三型以及雲峰等巡弋飛彈，但製造速度不夠快，因此需要美軍彈藥來填補武器庫，藉此彌補差額。

    艾克塞表示，但是中國的軍艦並不是台軍唯一的目標，戰爭發生時，台灣顯然也計劃打擊解放軍的空軍基地和港口設施，破壞入侵部隊的編隊和後勤支持，中國福建、浙江、廣東的機場與港口暴露在台灣F-16戰機與AGM-84H/K SLAM-ER空對地飛彈的射程範圍內，其他位於中國內陸深處的重要設施，美軍AGM-158遠距攻陸飛彈就能派上用場。

    艾克塞認為，尚未知曉台灣雲峰飛彈性能等資訊，因此，AGM-158聯合空對地遙攻飛彈會是台軍最佳選擇，美國維吉尼亞州智庫「2049計畫研究所」資深總監易思安（Ian Easton）也強調，台灣若缺乏美國的匿蹤巡弋飛彈「後果可怕」，解放軍將不再視台灣空軍為阻礙，「會是危險的發展」。

    艾克塞寫道，幾年前美國可能會拒絕對台出售AGM-158遠距攻陸飛彈，但隨著中國更加激進，美國國務院為了阻止中國入侵台灣，只要美國官員們說「台灣想要美國的巡弋飛彈」，那麼台灣就很有可能買到美國的巡弋飛彈。

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