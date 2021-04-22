「反抗滅絕」砸毀匯豐總部窗戶 抗議銀行資助燃煤企業

英國環保團體「反抗滅絕」今到倫敦的滙豐銀行總部外示威，砸碎19扇窗戶。（路透）

2021/04/22 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕英國環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）在422世界地球日（Earth Day）到倫敦的滙豐銀行總部外示威，砸碎19扇窗戶，抗議銀行資助增加氣候變化的企業。

《路透》報導，「反抗滅絕」一群女示威者今日早上在倫敦金絲雀碼頭（Canary Wharf）的匯豐總部外聚集，手持槌子等工具砸碎窗戶，並在窗戶上貼上貼紙，然後坐下來等候警察逮捕她們。

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「反抗滅絕」發聲明表示，儘管匯豐銀行承諾在2050年實現零排放，但銀行現在的氣候政策仍然容許向燃煤企業融資，並沒有提供拒絕與燃煤發電有關客戶的根據等。

匯豐發言人表示，該銀行歡迎就氣候政策進行有意義的對話，但不能容忍毀壞或危害民眾及財產的行為。

發言人說，匯豐目標在2030年前實現零排放，2040年前在全球淘汰資助燃煤企業，2050年前將資產組合的排放量達到淨零。

曾在2019年癱瘓倫敦部分地區的「反抗滅絕」，最近把目標轉移到金融業，2週前也把巴克萊銀行（Barclays）總部的窗戶砸碎。

「反抗滅絕」28歲成員布亞克（Gully Bujak）說，「今天這樣做可能會讓我們入獄，但我們站在歷史對的一邊。」

抗議人士砸碎匯豐總部的窗戶後，坐下來等候警察逮捕她們。（路透）

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