武漢肺炎》德國洽談買俄羅斯疫苗 總數約3000萬劑

德國政府打算購買3000萬劑俄羅斯「史普尼克V」疫苗。（擷取自Michael Kretschmer推特）

2021/04/22 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕德國薩克森邦（Saxony）總理克里契默（Michael Kretschmer）今天說，德國正與俄羅斯洽談採購3000萬劑「史普尼克V」（Sputnik V）武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗事宜。

《法新社》報導，克里契默在推特上寫道，「德國（正與俄羅斯）談判有關3000萬劑疫苗的事，分6月、7月、8月3個批次，不過前提是史普尼克V必須被歐盟藥管局迅速批准。」

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為了盡快得到疫苗，身為歐盟成員的德國在4月初就開始與俄羅斯接觸，並沒有與歐盟保持同一步調，這引來了一些批評。

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）則解釋，德國只是在「尋求」一個有約束力的承諾。在監管機關能核准疫苗的前提下，德國政府希望弄清楚疫苗的數量有多少，以及什麼時候可以運抵德國。

Gespräch mit Gesundheitsminister Michail Muraschko über #SputnikV. Wir werben sehr für ein zügiges Zulassungsverfahren bis Mai. Deutschland verhandelt über 3x10 Mio Dosen für Juni, Juli, August. Voraussetzung dafür ist die zügige EMA Zulassung des Impfstoffs.@MINZDRAV_RF pic.twitter.com/zUp0VhGZ3k — Michael Kretschmer （@MPKretschmer） April 22, 2021

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