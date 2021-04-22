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    美國再傳黑人遭警擊斃 NBA湖人球星詹姆斯發文譴責反被砲轟

    湖人球星詹姆斯時常為人權議題發聲。（美聯社）

    湖人球星詹姆斯時常為人權議題發聲。（美聯社）

    2021/04/22 13:29

    〔即時新聞／綜合報導〕全球矚目的美非裔男子佛洛伊德之死案昨日宣判，前員警蕭文（Derek Chauvin）被控的三項罪名悉數有罪，未料俄亥俄州隨即發生一起黑人女孩被警察槍殺的消息，這讓時常為人權發聲的NBA湖人巨星詹姆斯（LeBron James）相當不滿，發文痛批。但因為遭擊斃的女孩是持刀攻擊者，詹姆斯的貼文反倒引來不不少批評，不久便將該貼文刪除。

    俄亥俄州警方20日下午接到報警電話稱有人持刀砍人，警方到場後發現1名黑人女孩企圖持刀砍人，1名女子倒地，黑人女孩又持刀衝向另1名女子，被追殺女子被路邊停靠的車輛阻擋退路，當這名黑人女孩舉刀要刺殺時，警方開火擊倒女孩，黑人女孩中槍倒地後，警員上前進行緊急治療，隨後送醫仍不治死亡，死者為16歲的布萊恩（Makiyah Bryant）。

    事後LBJ在推特上貼出該員警照片，並附註「你就是下一個」，意指該員警將會跟蕭文落得一樣下場，由於死者有攻擊行徑，LBJ直接認定執法不當反而讓部分人士不滿，美參議員柯頓（Tom Cotton）認為，LBJ的推特「危險且無禮」。

    引發反彈後LBJ將貼文刪除，隔日他再度發文解釋，「我已經厭倦看到黑人遭警察槍殺，我刪文是因為內容被用來製造更多仇恨，這不僅是單一員警的問題，是我們的整個系統，總是把我們的言論拿來製造更多歧視，我渴望能承擔更多的責任。」

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