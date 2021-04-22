印度暴增逾31萬例創全球單日新高 土耳其確診數超越英國

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情難以退燒，印度在過去一天再新增超過31萬例確診，成為全球單日新增感染數字最多的國家，土耳其更超越英國成為全球病例總數第6高的國家。（歐新社）

2021/04/22 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情難以退燒，印度在過去一天再新增超過31萬例確診，成為全球單日新增感染數字最多的國家，巴西、土耳其也分別再增逾7.9萬、6.2萬例，其中土耳其更超越英國成為全球病例總數第6高的國家。

據約翰霍普金斯大學截至今下午1點半統計，全球累計確診已超過1億4352.8萬例，累計死亡也超過305.8萬例，其中美國累計確診超過3186.2萬例，死亡則超過56.9萬例；印度累計確診超過1593萬例，死亡則超過18.2萬例；巴西累計確診超過1412萬例，死亡則超過38.1萬例；土耳其累計確診超過444.6萬例，死亡則超過3.6萬例；阿根廷累計確診超過276.9萬例，死亡則超過6萬例。

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其中印度過去一天新增超過31.4萬例確診，以及超過2100人死亡，不僅再創當地單日新高，也超過美國今年單日新增超過29.7萬的紀錄，成為全球單日新增感染數字最多的國家。

土耳其在過去一天新增近6.2萬例確診，累計總數超過444萬例，超越英國成為全球病例數第6高的國家，當局雖持續加緊防疫措施，但目前疫情仍未趨緩。巴西過去一天也新增7萬9719人確診，並新增3472例死亡病例，疫情仍在持續延燒。

阿根廷累計死亡病例也增加至近6萬例，第2波疫情急遽升溫，當局指疫情來到最糟糕時刻，封鎖措施更加緊縮，但變種病毒的感染病例還在持續大量增加，病例數在首都以外的地區也在迅速增加中。

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