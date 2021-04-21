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    白宮最明確表態！拜登政府「強烈支持」這地方成為第51州

    拜登政府發表聲明，表態「強烈支持」（strongly supports）華盛頓特區成為美國第51州。（路透）

    拜登政府發表聲明，表態「強烈支持」（strongly supports）華盛頓特區成為美國第51州。（路透）

    2021/04/21 12:57

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院本週將再次對華盛頓特區升格案進行投票，去年眾議院通過法案，但在參議院遭共和黨封殺，如今再次叩關，拜登政府發表聲明，表態「強烈支持」（strongly supports）華盛頓特區成為美國第51州，預料眾議院將通過此提案，但由於許多共和黨議員已表態反對，升格案在參議院恐會面臨苦戰。

    綜合美國媒體報導，白宮20日發表聲明表態「強烈支持」華盛頓特區成為美國第51州，聲明指稱，70多萬華盛頓特區居民長年來被剝奪了在美國國會的充分代表權，H.R.51號法案將使華盛頓特區成為一個州，並為其居民提供早該擁有的國會充分代表權，聲明強調「這種沒有代表權的徵稅和對自治的否定，是褻瀆我們國家建立的民主價值觀。」

    報導指出，拜登政府的聲明是白宮對華盛頓特區升格案所做出的最正面、最強有力的表態，民主黨執政時期的柯林頓政府、歐巴馬政府都僅表達含糊的支持。

    去年眾議院通過華盛頓特區升格案，不過當時參議院多數黨為共和黨，加上川普政府反對該法案，該法案在參議院被擋下；今年捲土重來，目前參院的50名民主黨籍議員中，已有44人表態支持，不過該法案在參院需要60票才能通過，因此，若無共和黨議員支持，該法案將在參議院再次夭折。

    若升格案通過，華盛頓特區將成為美國第51州，屆時將更名為「華盛頓州道格拉斯邦」（State of Washington, Douglass Commonwealth），並能全權主導地方事務、在國會有完全的代表權，根據現有人口，該州能取得2席參議員以及1席眾議員。

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