英媒「每日郵報」控「Google」操縱搜尋結果
〔即時新聞／綜合報導〕大動作控告！從1896年創刊至今的英國老牌報刊《每日郵報》所有者，於當地時間週二向美國曼哈頓聯邦法院提出「反壟斷訴訟（Antitrust lawsuit）」，指控全球若未出售足夠的廣告空間給搜尋引擎Google，其會操控「搜尋結果」。
綜合外媒報導，《每日郵報》的所有者於當地時間20日向美國曼哈頓聯邦法院提出「反壟斷訴訟」，控訴隸屬搜尋引擎公司Google旗下的「字母控股（Alphabet Inc.）」操控搜尋結果和廣告拍賣的投放，以演算法偏見（algorithm bias）懲罰不配合其提供足夠空間投放廣告。
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報導指出，《每日郵報》的發言人沃爾什（Sean Walsh）表示，該報針對「英國王室風波」的報導，包含了「梅根公爵（Meghan Markle）和哈利王子（Prince Harry）」以及「菲利普親王（Prince Philip）」的關鍵字，Google的搜尋結果都沒靠前顯示。
報導提到，《每日郵報》在訴訟中提到，Google控制了90%以上的廣告投放市場，以及超過了50%以上的網路交易市場，讓不同媒體線上出版商，很難比較對方的出價，減少了和Google的議價空間，甚至用競爭公司的出價來抑制廣告價格。
報導也說，Google表示，《每日郵報》的控訴「完全不正確」，並提到其廣告刊登的網站和搜尋結果的排名「無關」，媒體出版商擁有許多投放廣告的選擇，其無權干涉，且《每日郵報》本身授權了亞馬遜和威訊無線等數10間公司刊登廣告，此控訴「毫無根據」，將在法院上積極為自己辯護。