為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國大外宣踢鐵板！外媒刊登新疆宣傳廣告 向大眾認錯道歉

    中國打壓新疆引發人權問題，卻不斷利用大外宣當作「遮羞布」。圖為中國國家主席習近平。（彭博資料照）

    中國打壓新疆引發人權問題，卻不斷利用大外宣當作「遮羞布」。圖為中國國家主席習近平。（彭博資料照）

    2021/04/21 06:52

    〔即時新聞／綜合報導〕中國因打壓新疆引發人權問題，卻不斷利用大外宣當作「遮羞布」，並藉此擴大其在世界各國的影響力，不過近來卻在愛沙尼亞連續踢到鐵板，當地報紙因刊登北京宣傳新疆的文章，為此向大眾道歉，承認「犯錯」。

    根據《美國之音》報導，中國駐愛沙尼亞大使李超撰寫文章，上週四以整版廣告刊登在愛沙尼亞最大報《晚報》，內容針對集中營、種族滅絕、強制勞動等加以反駁，稱都是謊言和造謠，與新疆的實際情況不符。

    中國大外宣刊出後，當天《晚報》主編什木托夫就出面上廣播節目向公眾道歉，他表示，雖然是依據相關法律刊登廣告，不過在刊載新疆宣傳文章這件事上犯了錯誤，違背了價值觀，未來將改進組織工作，避免重蹈覆轍。

    另一家大報《愛沙尼亞日報》2月份也以廣告方式，發表李超另一篇有關新疆的宣傳文章，當時報社廣告部負責人也承認，這類文章不符合廣告市場營銷標準，犯下「令人懊惱的錯誤」。

    《美國之音》提到，中國在波羅的海、中亞、俄羅斯等地撒錢宣傳，對於當地許多媒體來說，能獲得很好的收益，不過並非所有媒體都吃這一套，另一家也具有相當影響力的愛沙尼亞老牌大報《郵差報》，就曾拒絕刊載北京宣傳文章。《郵差報》主編萊德賽爾表示，《郵差報》熱愛中國文化，中國外交機構去年就找上門，但若是為其鎮壓迫害行為宣傳辯解，絕對不會刊登。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    戰狼又發瘋！中國氣炸制裁冰島律師 本人霸氣嗆：我很驕傲
    2021/04/17 23:38

    戰狼又發瘋！中國氣炸制裁冰島律師 本人霸氣嗆：我很驕傲
    強灌效「中」思想 港首辦國安教育日
    2021/04/16 05:30

    強灌效「中」思想 港首辦國安教育日

    離岸風電大進展！東元電機成台廠首家
    北歐不只瑞典拒絕中共大外宣 挪威唯一孔子學院也要關
    2021/03/20 15:24

    北歐不只瑞典拒絕中共大外宣 挪威唯一孔子學院也要關
    臉書被抓包？ 英媒爆：收錢替中國大外宣
    2021/02/20 10:31

    臉書被抓包？ 英媒爆：收錢替中國大外宣
    中國大外宣3階段曝光！ 美軍：利用假消息轉移輿論焦點
    2020/12/16 14:03

    中國大外宣3階段曝光！ 美軍：利用假消息轉移輿論焦點
    中媒半年砸上億元 主流美媒為中共大外宣
    2020/11/24 21:46

    中媒半年砸上億元 主流美媒為中共大外宣
    國際今日熱門
    疫情擴散速度驚人 譚德塞：全球這樣做可在數月內控制
    2021/04/20 07:33

    疫情擴散速度驚人 譚德塞：全球這樣做可在數月內控制

    支持疫苗全球取得機制 瑞典環保少女捐出340萬元
    2021/04/20 08:07

    支持疫苗全球取得機制 瑞典環保少女捐出340萬元

    「俄國特務」超凶狠！爆捷克軍火庫、毒殺英國雙面諜…
    2021/04/20 07:45

    「俄國特務」超凶狠！爆捷克軍火庫、毒殺英國雙面諜…

    怕馬航MH17空難重演 美警告班機行經烏俄邊境得「極度警戒」
    2021/04/20 08:11

    怕馬航MH17空難重演 美警告班機行經烏俄邊境得「極度警戒」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播