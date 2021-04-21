中國大外宣踢鐵板！外媒刊登新疆宣傳廣告 向大眾認錯道歉

中國打壓新疆引發人權問題，卻不斷利用大外宣當作「遮羞布」。圖為中國國家主席習近平。（彭博資料照）

2021/04/21 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國因打壓新疆引發人權問題，卻不斷利用大外宣當作「遮羞布」，並藉此擴大其在世界各國的影響力，不過近來卻在愛沙尼亞連續踢到鐵板，當地報紙因刊登北京宣傳新疆的文章，為此向大眾道歉，承認「犯錯」。

根據《美國之音》報導，中國駐愛沙尼亞大使李超撰寫文章，上週四以整版廣告刊登在愛沙尼亞最大報《晚報》，內容針對集中營、種族滅絕、強制勞動等加以反駁，稱都是謊言和造謠，與新疆的實際情況不符。

請繼續往下閱讀...

中國大外宣刊出後，當天《晚報》主編什木托夫就出面上廣播節目向公眾道歉，他表示，雖然是依據相關法律刊登廣告，不過在刊載新疆宣傳文章這件事上犯了錯誤，違背了價值觀，未來將改進組織工作，避免重蹈覆轍。

另一家大報《愛沙尼亞日報》2月份也以廣告方式，發表李超另一篇有關新疆的宣傳文章，當時報社廣告部負責人也承認，這類文章不符合廣告市場營銷標準，犯下「令人懊惱的錯誤」。

《美國之音》提到，中國在波羅的海、中亞、俄羅斯等地撒錢宣傳，對於當地許多媒體來說，能獲得很好的收益，不過並非所有媒體都吃這一套，另一家也具有相當影響力的愛沙尼亞老牌大報《郵差報》，就曾拒絕刊載北京宣傳文章。《郵差報》主編萊德賽爾表示，《郵差報》熱愛中國文化，中國外交機構去年就找上門，但若是為其鎮壓迫害行為宣傳辯解，絕對不會刊登。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法