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    佛洛伊德案判決出爐 警官「謀殺」等3項罪名成立

    判決出爐後，民眾在明尼亞波里斯市的佛洛伊德廣場上歡呼、鼓掌。（路透）

    判決出爐後，民眾在明尼亞波里斯市的佛洛伊德廣場上歡呼、鼓掌。（路透）

    2021/04/21 07:07

    〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州明尼亞波里斯市前警官蕭文（Derek Chauvin），2020年5月涉嫌執法過當、殺害非裔男子佛洛伊德（George Floyd）一案，20日陪審團做出判決，謀殺等3項罪名成立。此案在美國司法史上具有里程碑意義，也是首次對非裔美國人執法過當的問責。

    《路透》報導，由12名成員組成的陪審團經過3週的審訊，考量目擊者、警察和醫學專家的證詞後，判定蕭文2級謀殺、3級謀殺，與2級過失致死等3項罪名全部成立。陪審團的審議從19日開始，耗時超過10個小時的時間。

    判決宣布後，在法院外的數百人雀躍歡呼、汽車響起鳴笛。而在明尼亞波里斯市的佛洛伊德廣場上，民眾歡呼、鼓掌，還有人向空中拋灑美金鈔票表示慶祝。

    弗洛伊德家族的辯護律師克魯普（Benjamin Crump）聲明表示，為非裔美國人伸張正義，就是為所有美國人伸張正義，此案是美國史上對執法部門問責的轉捩點，並發出一個明確的訊息，希望每個城市及每一州都能聽到這個訊息。

    佛洛伊德2020年5月25日疑似在便利商店使用20元假鈔購買香菸，店員報警後，蕭文與其他3名警員到場處理。佛洛伊德因拒上警車，遭到蕭文跪頸制伏在地9分29秒，期間佛洛伊德哀求無法呼吸要求鬆開膝蓋，蕭文仍不理會，佛洛伊德最後死亡。

    明尼亞波里斯市前警官蕭文（Derek Chauvin）的謀殺等3項罪名成立。（法新社）

    明尼亞波里斯市前警官蕭文（Derek Chauvin）的謀殺等3項罪名成立。（法新社）

    弗洛伊德家族的辯護律師克魯普（Benjamin Crump）聲明表示，此案是美國史上對執法部門問責的轉捩點，並發出一個明確的訊息，希望每個城市及每一州都能聽到這個訊息。（路透）

    弗洛伊德家族的辯護律師克魯普（Benjamin Crump）聲明表示，此案是美國史上對執法部門問責的轉捩點，並發出一個明確的訊息，希望每個城市及每一州都能聽到這個訊息。（路透）

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