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    武漢肺炎》歐盟有信心！12國疫苗接種可望7月中完成70％人口

    歐盟有12個會員國有信心能達成歐盟訂定的疫苗接種目標。（路透）

    歐盟有12個會員國有信心能達成歐盟訂定的疫苗接種目標。（路透）

    2021/04/20 23:24

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，各國加緊腳步施打疫苗，希望能有效遏止疫情繼續失控。歐盟執行委員今（20）日表示，有12個會員國有信心能達成歐盟訂定的疫苗接種目標，即在7月中旬以前完成70%歐盟人口的疫苗接種。

    《路透》報導，歐盟設定了一個疫苗接種目標，預計在7月中旬以前完成歐盟70%成人的疫苗接種，並大量增加疫苗供應量及加速疫苗接種。歐盟執行委員布勒東（Thierry Breton）今日表示，為達成目標，歐盟會提供各會員國足夠的疫苗，也仰賴各國自行組織以實施疫苗接種。他也提到，在27個會員國中，有12國十分有信心能達成此目標。

    布勒東表示，歐盟上週發出聲明，指出本季將收到超過5000萬劑的輝瑞（Pfizer）疫苗。另外他也相信，阿斯特捷利康（AstraZeneca）公司能實現交付7000萬劑疫苗的第二季目標。他表示，為了能讓歐洲能在夏天迎來觀光旅遊季，完成疫苗接種的目標就像是「為隧道盡頭提供一線光明」一樣，顯得至關重要。

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