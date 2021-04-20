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    你築巢！我摘除！日本電力公司與烏鴉的鳥巢大戰

    日本不少烏鴉喜歡在電線桿上築巢，有時還導致停電，秋田縣的電力公司努力摘除鳥巢，跟烏鴉展開「你築我摘」的鳥巢大戰。（彭博）

    日本不少烏鴉喜歡在電線桿上築巢，有時還導致停電，秋田縣的電力公司努力摘除鳥巢，跟烏鴉展開「你築我摘」的鳥巢大戰。（彭博）

    2021/04/20 17:45

    〔中央社〕日本秋田縣烏鴉喜歡在電線桿上築巢，由於築巢時使用易導電的金屬衣架等物質，一旦接觸電線就會造成停電，讓當地電力公司見一個摘一個，跟烏鴉展開「你築我摘」的鳥巢大戰。

    日本每日新聞報導，秋田縣正值烏鴉繁殖時期，電力公司對烏鴉不斷地在電線桿上築巢導致停電倍感困擾。負責當地輸配電工作的東北電力公司表示，2021年至今已發生4起烏鴉築巢導致停電的事件，總計影響約1831個家戶用電。

    烏鴉在JR秋田站的腹地內築巢，3月25日造成停電，甚至連新幹線等列車都因此誤點等，影響當地民眾生活。

    東北電力公司表示，今年到目前為止，他們已摘除1063個烏鴉巢；而2020年全年摘除數高達3095個。

    烏鴉每年3月到7月都會在繁殖期內築巢，一旦巢中有蛋或雛鳥，未經許可任意摘除鳥巢的話，會違反鳥獸保護法規定，所以一旦烏鴉築好巢就很難摘除，相關人員都在跟時間賽跑，一經發現必須立即摘除。

    烏鴉築巢時會使用民眾丟棄、容易導電的金屬衣架等物質，所以如果鳥巢跟電線接觸到，就會發生漏電進而導致停電。

    雖然東北電力公司在電線桿使用防烏鴉築巢的對策，但還是防止不了烏鴉繼續築巢，只好繼續派人緊盯電線桿，做好隨時摘除的準備。

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