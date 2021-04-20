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    武漢肺炎》印度：5月起允許所有18歲以上成年人接種疫苗

    印度政府宣布，從5月1日起將允許所有18歲以上成人接種武肺疫苗。圖為一名警察於印度孟買施打武肺疫苗。（歐新社）

    印度政府宣布，從5月1日起將允許所有18歲以上成人接種武肺疫苗。圖為一名警察於印度孟買施打武肺疫苗。（歐新社）

    2021/04/20 16:53

    〔即時新聞／綜合報導〕印度境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數不斷攀升，截至週一（當地時間）新增27萬3810例確診，累計17萬8769人死亡，昨天晚上（19日）起首都新德里開始封城一週；印度政府也宣布，從5月1日起允許所有18歲以上成人接種武肺疫苗。

    根據英國《BBC》報導，隨著印度第二波疫情以來，確診人數不斷增加，印度政府為擴大全民接種武肺疫苗計畫，今天宣布從5月1日起將允許所有18歲以上成年人施打疫苗，但目前仍有許多邦疫苗短缺。

    據印度政府上週表示，目前只有2700萬劑武肺疫苗，可能僅9天就會用完。印度目前優先為第一線醫療工作人員以及45歲以上的民眾接種疫苗，但有部分邦的報告指出，疫苗供應量嚴重不足。

    印度政府表示，「疫苗廠商必須將生產出來的50%疫苗量先交到聯邦政府，剩下50%的疫苗則分配到邦政府以及公開市場上，但需要事先公開疫苗價格」。

    據知，往後他國已批准使用的武肺疫苗未來可以在印度使用。印度目前允許施打3種疫苗，包括2家印度公司製造，分別為「印度血清研究所」（Serum Institute of India，SII）以及巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech），以及俄羅斯「史普尼克-V」（Sputnik-V）所生產的疫苗。

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