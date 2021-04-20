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    打臉自己！習近平博鳌談話：不能把一個國家制定的規則強加於人

    中國國家主席習近平，今（20日）以影片方式在博鰲亞洲論壇2021年會開幕式上發表談話。（路透）

    中國國家主席習近平，今（20日）以影片方式在博鰲亞洲論壇2021年會開幕式上發表談話。（路透）

    2021/04/20 11:41

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平，今（20日）以影片方式在博鰲亞洲論壇2021年會開幕式上發表談話，強調「世界前途命運應該由各國共同掌握，不能把一個或幾個國家制定的規則強加於人，也不能由個別國家的單邊主義給整個世界帶節奏」，似乎是忘了中國是怎麼對待香港和台灣的。

    習近平在談話中表示，「中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍、不搞軍備競賽」，但從整體講話內容來看，不難發現和中國歷來的行為相當不同，完全就是說一套做一套。

    例如，習近平聲稱中國將繼續做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。然而，中國不斷在南海引發爭議，牽動著台灣、美國、菲律賓等國家，共機也不斷侵犯海峽中線或繞行台灣，根本沒有做到所謂的世界和平。

    另外，習近平強調不能把一個國家制定的規則強加於人，不過，習近平可能忘了，有某個國家在承諾「一國兩制」後，卻將國內體制強行灌輸到香港，同時還不斷嚷嚷「台灣是中國不可分割的一部分」強行占台灣便宜，而那個國家就是中國。

    從以上狀況不難發現，習近平談話其實全篇都是在打臉自己，他言論之下的善良中國從未出現在世界上。習近平在博鰲論壇所謂的「世界要公道，不要霸道」，應該要說給自己聽才對。

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