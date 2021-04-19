美國達成疫苗接種里程碑 超過1.3億成年人已施打第一劑

美國目前已有超過1.3億名成年國民至少接種第一劑武肺疫苗。（歐新社）

2021/04/19 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國在週日（18日）達成疫苗接種行動里程碑，美國政府宣布，目前國內有超過一半的成年國民至少接種一劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗。美國疾病預防控制中心（CDC）統計數據顯示，疫苗接種率較高的州皆有偏向支持民主黨的傾向，並在2020年大選中支持拜登，新罕布夏州以71.1％接種率位居榜首。

根據《美聯社》報導，美國CDC統計數據指出，目前有超過1.3億名18歲以上民眾至少已接種了一劑武肺疫苗，佔總體成年人的50.4％，其中約有8400萬人已完成兩劑武肺疫苗接種。

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若依各州接種率計算，接種率最高的州是新罕布夏州，以71.1％接種率位居榜首，其次分別是新墨西哥州、康乃狄克州、麻薩諸塞州及緬因州，而上述各州皆在2020年大選中支持拜登；接種率較低的倒數四州分別為田納西州、路易斯安那州、阿拉巴馬州和密西西比州，這四州則在大選中支持前總統川普。

《美聯社》報導指出，疫苗接種率並不一定和各州選舉結果一致，但仍有一定程度影響，在3月底進行的一次民調結果顯示，有36％的共和黨人表示他們可能或一定不會接種疫苗，民主黨人則只有12％。另外，有三分之一的美國農村人口表態不願接種疫苗，但住在城市或市郊的人口只有不到四分之一不願接種，不過美國近期民調趨勢顯示，美國人接種疫苗意願有逐漸提高的趨勢。

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