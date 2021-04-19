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    印度新增確診逾26萬例 日本大阪連6天新增逾千例

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒全球，各國疫情尚未降溫，其中印度18日再增超過26萬例再創新高，巴西、土耳其也分別再增逾4.2萬、5.5萬例。（路透）

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒全球，各國疫情尚未降溫，其中印度18日再增超過26萬例再創新高，巴西、土耳其也分別再增逾4.2萬、5.5萬例。（路透）

    2021/04/19 12:17

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒全球，各國疫情尚未降溫，其中印度18日再增超過26萬例再創新高，巴西、土耳其也分別再增逾4.2萬、5.5萬例，日本大阪府則是新增1220例確診，再創當地新高紀錄。

    據約翰霍普金斯大學截至今中午12點統計，全球累計確診已超過1億4112萬例，累計死亡也超過301.7萬例，其中美國累計確診超過3166.9萬例，死亡則超過56.7萬例；印度累計確診超過1478.8萬例，死亡則超過17.7萬例；巴西累計確診超過1394萬例，死亡則超過37.3萬例；土耳其累計確診超過426.8萬例，死亡則超過3.5萬例；伊朗累計確診超過223.7萬例，死亡則超過6.6萬例。

    其中印度過去一天新增26萬1500例確診，1501人死亡；巴西過去一天也新增4萬2980人確診，新增1657人死亡。土耳其在過去一天則是新增5萬5802人確診，318人死亡，以7日平均值來說，土耳其目前每日染疫人數排名全球第4高。

    日本大阪府則是新增1220例確診，再創疫情爆發以來當地新高紀錄，也是連續6天單日新增逾千例，東京都則是新增543例確診，連6天單日新增逾500例。南韓在過去一日再新增532例確診，1801人死亡，確診數是睽違6天以來降到600例以下，不過因時逢週末，檢測量比工作日大幅減少，因此預估疫情形勢仍不樂觀。

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