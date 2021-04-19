參與軍火庫爆炸案 捷克總理親揭俄國特務涉案始末

捷克總理巴比斯揭露俄國間諜在軍火庫爆炸案的涉案細節。（歐新社）

2021/04/19 08:19

〔即時新聞／綜合報導〕捷克政府週六（17日）驅逐18名俄羅斯外交官，這18名俄國外交官被認定為來自俄羅斯對外情報局（SVR）及軍事情報局（GRU）的間諜，更涉嫌參與2014年捷克東部一場軍火庫爆炸案，捷克巴比斯（Andrej Babis）也在電視節目中揭露俄國間諜在軍火庫爆炸案的涉案細節。

根據《路透》報導，巴比斯指出，當時間諜策劃這起軍火庫爆炸案的目的，在於將內存軍火提供給保加利亞一名軍火商，而這名軍火商日後又成為俄國謀殺未遂的目標。捷克媒體認為，保加利亞檢察官於2020年指控三名俄羅斯男子企圖殺死軍火商人格布里夫（Emilian Gebrev），此人就和爆炸案有關的保加利亞軍火商。

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另外，捷克警方提到，有兩名俄國人在2014年爆炸案發生前幾天抵達捷克共和國，分別名為彼卓夫（Alexander Petrov）及波希洛夫（Ruslan Boshirov）。

捷克內政部長、代理外交部長哈馬塞克（Jan Hamacek）指出，警方在兩人2014年入境時就知道他們的身份，等到俄方2018年在英格蘭索爾茲伯里市（Salisbury）利用神經毒劑毒殺俄國雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）及其女兒未遂時，發現上述兩人的姓名與毒殺案嫌犯相同，此這時才察覺這兩個名字可能是俄國GRU特務所使用的假名。

捷克警方指出，有兩名俄國人在2014年的爆炸案前兩天使用假名入境，時至2018年英國毒殺案後才得知這組假名為俄國軍事情報局所用。圖為俄羅斯駐布拉格大使館。（路透）

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