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    南韓乳酸菌飲品號稱可抑制武肺病毒 被打臉後道歉

    南韓知名乳製品企業「南陽乳業」日前發表一款乳酸菌飲品，宣稱可減少近8成武漢肺炎病毒，遭到專家和消費者強烈質疑，相關部門也對此展開調查後，終於對這場「誤會」公開道歉。（取自網路）

    南韓知名乳製品企業「南陽乳業」日前發表一款乳酸菌飲品，宣稱可減少近8成武漢肺炎病毒，遭到專家和消費者強烈質疑，相關部門也對此展開調查後，終於對這場「誤會」公開道歉。（取自網路）

    2021/04/18 22:02

    〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓知名乳製品企業「南陽乳業」日前發表一款乳酸菌飲品，宣稱可減少近8成武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒，產品一度熱賣，股價也一飛衝天，但在專家和消費者強烈質疑，相關部門也對此展開調查後，終於在16日因這場「誤會」公開道歉。

    據南韓「朝鮮日報」報導，南陽乳業13日在一場抗病毒食品研討會上宣稱，透過在猴子體內培養武肺病毒，同時注射其乳酸菌產品的7種原料之一後，發現可減少77.78％的病毒，因此確認攝取該乳酸菌產品可減少或抑制武肺病毒，以及H1N1豬流感病毒方面的效果。

    據報導，南陽乳業在猴子細胞內的實驗並未進行到最終階段，遑論其他動物或人體實驗，但該公司仍宣稱確認其產品具有滅毒效果。而在該公司9日提前向媒體發佈訊息後，不少超市和便利商店的相關產品隨即被搶購一空，該公司股價也一度大漲29％。

    然而，南韓社群媒體也湧現質疑聲浪，網友質問連臨床試驗都沒有，何以做出可對抗武肺病毒的論斷？還有專家將其類比為此前南韓疫情處於高峰期時，也有謠傳泡菜可治療武肺的荒謬。

    南韓疾病管理廳立刻在13日下午表示，食品抑制武肺病毒的效果，必須以人體為標的。南陽乳業的股價14日應聲下挫，之後連續3個交易日均呈下跌趨勢。15日，南韓食品醫藥品安全處認為，該公司涉嫌虛假誇張宣傳，違反廣告法，在向警方舉報的同時，也委託地方團體對其進行停業2個月的行政處分。此外，南韓證券交易監管部門也以涉嫌操縱股價對南陽乳業進行調查。

    據報導，相關部門還發現，南陽乳業向前述研討會支付大筆贊助和研究經費。

    眼看情勢不妙，南陽乳業終於在16日就這場「誤會」致歉，坦承其發表內容僅止於細胞實驗階段，並未進行人體實驗。

    南陽乳業近年來負面新聞不斷，創辦人的外孫女黃荷娜因涉嫌吸毒而遭警方拘留，與她一起吸毒的丈夫吳某跳樓自殺身亡，涉嫌向她提供毒品的友人南某，則是自殺未遂陷入昏迷。據報導，黃荷娜從2015年開始多次吸毒，曾在2019年11月被判處有期徒刑1年，緩刑2年。她還涉及在2019年2月至3月間，與當紅藝人兼前男友朴有天一起吸毒，朴有天因而宣布退出演藝圈。

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