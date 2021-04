佛洛伊德遭員警壓頸致死案將宣判 主嫌前警官仍拒認罪

2021/04/18 21:53

〔即時新聞/綜合報導〕美國非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭員警壓頸致死一案的審理已鄰近尾聲,陪審團預計於台灣時間20日決定本案主嫌,前明尼阿波利斯警官蕭文(Derek Chauvin)是否有罪,以及認定有罪的刑期長度。

綜合外媒報導,蕭文面臨著二級謀殺罪、三級謀殺罪以及二級過失殺人罪3樁指控。根據當地量刑準則,二級與三級謀殺罪的徒刑刑期皆為12年半,二級過失殺人罪則是4年。

報導指出,如果蕭文在三項指控均被判無罪,當然就可立刻自由步出法庭;但如果被認定有罪,就會被當庭羈押,陪審團也得「加班」討論此案是否有任何加重因素(aggravating factors),如「被害人是否受到了殘酷的對待」,或是「案發現場是否有孩童目擊」,這些因素將會延長蕭文的刑期,各別增加10年到40年不等。

蕭文在法庭上始終不認罪,並引用了美國憲法第五修正案的特權,即拒絕發言以避免自證己罪。

主理此案的法官卡希爾(Peter Cahill)已要求陪審團在美國中部時間19日上午9點(台灣時間19日晚間10點)回到法院聽取結案陳詞。

陳詞結束之後,陪審團將進行閉門集體審議(deliberation),但此過程會花上一段時間,因此本案結果預計在當日下午公佈。另外三名涉案員警則會於今年8月聯合受審。

WATCH: Derek Chauvin tells the court he will invoke his 5th Amendment right against self-incrimination, and not take the stand in his own defense. The defense rests. | LIVE: https://t.co/nHYrdo9ksK | UPDATES: https://t.co/1L54YofXh3 pic.twitter.com/OwWCi20nRD