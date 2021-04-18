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    佛洛伊德遭員警壓頸致死案將宣判 主嫌前警官仍拒認罪

    佛洛伊德致死案的審理結果將於台灣時間20日公布。圖中持麥克風者為主嫌蕭文。（路透資料照）

    佛洛伊德致死案的審理結果將於台灣時間20日公布。圖中持麥克風者為主嫌蕭文。（路透資料照）

    2021/04/18 21:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭員警壓頸致死一案的審理已鄰近尾聲，陪審團預計於台灣時間20日決定本案主嫌，前明尼阿波利斯警官蕭文（Derek Chauvin）是否有罪，以及認定有罪的刑期長度。

    綜合外媒報導，蕭文面臨著二級謀殺罪、三級謀殺罪以及二級過失殺人罪3樁指控。根據當地量刑準則，二級與三級謀殺罪的徒刑刑期皆為12年半，二級過失殺人罪則是4年。

    報導指出，如果蕭文在三項指控均被判無罪，當然就可立刻自由步出法庭；但如果被認定有罪，就會被當庭羈押，陪審團也得「加班」討論此案是否有任何加重因素（aggravating factors），如「被害人是否受到了殘酷的對待」，或是「案發現場是否有孩童目擊」，這些因素將會延長蕭文的刑期，各別增加10年到40年不等。

    蕭文在法庭上始終不認罪，並引用了美國憲法第五修正案的特權，即拒絕發言以避免自證己罪。

    主理此案的法官卡希爾（Peter Cahill）已要求陪審團在美國中部時間19日上午9點（台灣時間19日晚間10點）回到法院聽取結案陳詞。

    陳詞結束之後，陪審團將進行閉門集體審議（deliberation），但此過程會花上一段時間，因此本案結果預計在當日下午公佈。另外三名涉案員警則會於今年8月聯合受審。

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