為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    國務卿任內公器私用？龐皮歐否認 批國務院報告偏頗

    龐皮歐今年1月12日在華府全國記者俱樂部發表演說。（路透檔案照）

    龐皮歐今年1月12日在華府全國記者俱樂部發表演說。（路透檔案照）

    2021/04/17 20:08

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務院16日發布內部監察報告指出，前任國務卿龐皮歐和妻子在他任內，要求部屬為他處理私事，次數多達百次，已經違反國務院員工道德行為準則。

    國務院監察長辦公室接獲員工投訴著手調查，去年8月就已完成大部份的調查工作，但是龐皮歐推遲接受訊問，直到去年底才完成，因而延後發布這份遲來的報告。

    報告指出，龐皮歐在任內與妻子「要求國務卿辦公室職員處理顯然是私人性質的工作，次數超過100次」，不符合國務院道德規範和行政部門職員道德行為標準。

    這些要求如幫忙跑腿送東西、為其親友聚餐訂餐廳、買禮物、規劃與國務院工作無關的活動，甚至要求一名有高級顧問職銜的部屬幫忙照顧他們家的狗狗、遛狗。

    2019年龐皮歐與老友、國務次卿布拉托（Brian Bulatao）參加兩人母校西點軍校一場足球賽，龐皮歐的兒子尼克也同行，但他非受邀賓客，理應自己負擔旅費，但卻以折扣價下榻僅提供給聯邦政府員工的飯店，而該趟行程被列為公差。

    由於龐皮歐已經卸任，報告未建議就此事採取任何行動，但是建議釐清國務院相關規範，指有員工疑惑幫國務卿買電影票等行程算不算公務範圍，因為這些行程需要知會龐皮歐的隨扈。

    龐皮歐被視為共和黨可能在2024年角逐白宮的人選之一，他在國務卿任內與監察長李尼克（Steve Linick）關係緊張，李尼克在調查此案期間，遭總統川普在龐皮歐的建議下開除。

    龐皮歐與他的律師柏克（William Burck）否認濫用公帑，批評報告偏頗。龐皮歐說，「這是我們的政府再次試圖誹謗我，甚至我的妻子」，「我或我的妻子蘇珊，從來沒有濫用納稅人的錢，或者違反規定或道德規範」。

    聯邦眾議院外交事務委員會民主黨籍議員米克斯（Gregory Meeks）呼籲深入了解龐皮歐任內是否有違法行徑，包括違反規範聯邦行政部門人員行政中立的「哈奇法」（Hatch Act）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    談美日元首峰會 龐皮歐：嚇阻中共犯台 美國須展現決心
    2021/04/17 16:12

    談美日元首峰會 龐皮歐：嚇阻中共犯台 美國須展現決心
    蕭美琴會見龐皮歐 招待鳳梨酥感謝長期對台支持
    2021/04/02 11:47

    蕭美琴會見龐皮歐 招待鳳梨酥感謝長期對台支持

    校園首排「中正城閱.」27坪寬敞主臥＆雙衛浴
    WHO指病毒非從實驗室外洩 龐皮歐狂砲：助中國大外宣的同謀
    2021/03/31 00:26

    WHO指病毒非從實驗室外洩 龐皮歐狂砲：助中國大外宣的同謀
    批中國吃定拜登政府軟弱 龐皮歐這張照片讓網友跪了
    2021/03/22 20:49

    批中國吃定拜登政府軟弱 龐皮歐這張照片讓網友跪了

    時間證明基金的實力
    蓬佩奧肯定拜登政府為新疆發聲 盼延續抗中路線
    2021/03/10 09:49

    蓬佩奧肯定拜登政府為新疆發聲 盼延續抗中路線
    國際今日熱門
    亂入記者報導菲利浦親王喪禮 他舉牌搞宣傳挨轟「無恥」
    2021/04/16 22:15

    亂入記者報導菲利浦親王喪禮 他舉牌搞宣傳挨轟「無恥」

    紐西蘭擬提高吸菸年齡 目標2025年成為無菸國
    2021/04/16 23:36

    紐西蘭擬提高吸菸年齡 目標2025年成為無菸國

    阻美馳援？俄封鎖黑海部份海域半年 禁外國官方船艦通行
    2021/04/17 06:09

    阻美馳援？俄封鎖黑海部份海域半年 禁外國官方船艦通行

    緬甸反對派自組政府 溫敏任總統、翁山蘇姬國家顧問
    2021/04/16 23:22

    緬甸反對派自組政府 溫敏任總統、翁山蘇姬國家顧問

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播