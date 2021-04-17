國務卿任內公器私用？龐皮歐否認 批國務院報告偏頗

龐皮歐今年1月12日在華府全國記者俱樂部發表演說。（路透檔案照）

2021/04/17 20:08

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務院16日發布內部監察報告指出，前任國務卿龐皮歐和妻子在他任內，要求部屬為他處理私事，次數多達百次，已經違反國務院員工道德行為準則。

國務院監察長辦公室接獲員工投訴著手調查，去年8月就已完成大部份的調查工作，但是龐皮歐推遲接受訊問，直到去年底才完成，因而延後發布這份遲來的報告。

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報告指出，龐皮歐在任內與妻子「要求國務卿辦公室職員處理顯然是私人性質的工作，次數超過100次」，不符合國務院道德規範和行政部門職員道德行為標準。

這些要求如幫忙跑腿送東西、為其親友聚餐訂餐廳、買禮物、規劃與國務院工作無關的活動，甚至要求一名有高級顧問職銜的部屬幫忙照顧他們家的狗狗、遛狗。

2019年龐皮歐與老友、國務次卿布拉托（Brian Bulatao）參加兩人母校西點軍校一場足球賽，龐皮歐的兒子尼克也同行，但他非受邀賓客，理應自己負擔旅費，但卻以折扣價下榻僅提供給聯邦政府員工的飯店，而該趟行程被列為公差。

由於龐皮歐已經卸任，報告未建議就此事採取任何行動，但是建議釐清國務院相關規範，指有員工疑惑幫國務卿買電影票等行程算不算公務範圍，因為這些行程需要知會龐皮歐的隨扈。

龐皮歐被視為共和黨可能在2024年角逐白宮的人選之一，他在國務卿任內與監察長李尼克（Steve Linick）關係緊張，李尼克在調查此案期間，遭總統川普在龐皮歐的建議下開除。

龐皮歐與他的律師柏克（William Burck）否認濫用公帑，批評報告偏頗。龐皮歐說，「這是我們的政府再次試圖誹謗我，甚至我的妻子」，「我或我的妻子蘇珊，從來沒有濫用納稅人的錢，或者違反規定或道德規範」。

聯邦眾議院外交事務委員會民主黨籍議員米克斯（Gregory Meeks）呼籲深入了解龐皮歐任內是否有違法行徑，包括違反規範聯邦行政部門人員行政中立的「哈奇法」（Hatch Act）。

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