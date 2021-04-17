狂飆2896公里！美F-16現身台灣南方海域 美記者點出問題

美國記者指出，美軍近日派出4架F-16戰機飛抵台灣南方海域，與羅斯福號航艦會合，但卻動用了4架KC-135空中加油機。（法新社檔案照）

2021/04/17 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍機持續侵擾我鄰近空域，美國《富比士》（Forbes）專欄作家、軍事記者艾克塞（David Axe）刊文指出，美軍近日派出4架F-16戰機飛抵台灣南方海域，與羅斯福號航艦會合，但卻動用了4架KC-135空中加油機。

艾克塞指出，美軍從日本三澤空軍基地派出4架全副武裝的F-16戰機，飛到數千公里外的台灣南方海域，與羅斯福號航艦會合，而1架F-16戰機的航程通常不超過643公里，從三澤空軍基地到羅斯福航艦的距離約為2896公里，因此每架F-16戰機在路途中都各由1架KC-135空中加油機負責補給。

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艾克塞表示，日本沖繩嘉手納空軍基地距離台灣南端也有大約804公里，基地裡有2個F-15中隊，三澤空軍基地的F-16戰機是離台灣和南海最近的其中1支美國空軍部隊，如果每架F-16戰機都需要1架KC-135空中加油機負責補給，「請想像一支更大的軍隊需要多少空中加油機」。

艾克塞強調，中國解放軍可以迅速動員對台發動攻擊，縱使美軍駐日基地部署了與中國相同數量的戰機，但投入維護、補給的加油機也會高達數百架，與解放軍相比，美軍擁有更多現代化戰機，但中國軍方具有地理優勢，這就是為何美軍派出羅斯福號航艦與馬金島號突擊艦的原因，雖然在戰事中容易受到攻擊，但可以直接從南海派出空中兵力。

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