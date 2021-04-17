西點軍校近45年來最嚴重作弊 懲處結果出爐

美國西點軍校去年爆出近45年來最嚴重的學員集體作弊事件，在將近1年的調查後懲處終於出爐。西點軍校開學典禮示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

2021/04/17 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名軍事學院西點軍校，去年5月爆出從1976年以來最嚴重的學員集體作弊事件，經過將近1年的調查後懲處終於出爐，涉案學員中有8人被開除，另有51人需重讀整整1年。

據《美聯社》報導，西點軍校去年受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，展開遠距教學和線上微積分考試，但教師察覺答案有異，校方隨即著手處理，涉案73人當中只有1名是2年級學生，其餘都是1年級新生。

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西點軍校指出，這73人皆由學員榮譽委員會負責調查，並由校長威廉斯（Darryl A. Williams）審核，結果6人在調查期間自主退學、4人被認定沒有參與、2人因證據不足而被撤銷作弊嫌疑。至於剩下的61人，則有51人被罰重讀1年、2人重讀半年、8人遭到開除。

在被開除8人當中，有3人可以參與軍校指導計畫，未來在服兵役1年後還是可以重新申請入學。威廉斯強調，西點軍校必須建立軍官的黃金標準，畢業生必須要無可挑剔才對。

據了解，西點軍校於1976年發生153名高年級學生在電機工程考試作弊的醜聞，他們或是自主退學或是被開除，但還是有90多名作弊學員最終恢復學籍並畢業。

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