哭了！鐵達尼號沉船前發出求救訊號 電報員「傑克」明信片拍賣

鐵達尼號電報員傑克·菲利普（Jack Phillips），在沉船時堅守崗位發出求救訊號，讓數百人得到救援但自己卻殉職，其生前所寄出的明信片將於本月拍賣。（美聯社）

2021/04/17 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕知名電影《鐵達尼號》由李奧納多與凱特溫斯蕾主演，以虛構角色傑克和蘿絲演繹出災難下動人的愛情，不過鐵達尼號實際上的確存在著1名「傑克」，那就是電報員傑克·菲利普（Jack Phillips），他在沉船時堅守崗位發出求救訊號，讓數百人得到救援但自己卻殉職，其生前所寄出的明信片將於本月拍賣，估價達1.5萬美元（約新台幣42.4萬元）。

據《福斯新聞》報導，1912年3月7日，年僅24歲的傑克寄出印有鐵達尼號船身的明信片，收件人為居住在愛爾蘭貝爾法斯特的姊妹艾爾西（Elsie Phillips）。

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傑克在上面寫著自己工作很忙總是忙到很晚，希望星期一可以啟程並於星期三下午抵達英國南安普頓，「願你一切安好」，最後署名為「愛你，傑克（Love，Jack）」。

這可能是鐵達尼號4月10日駛離南安普頓展開首航之前，傑克和家人的最後交流之一。4月11日，傑克在這艘當時的全球最大郵輪上歡度25歲生日，但4月15日就迎來1514人死亡的歷史悲劇。

當鐵達尼號撞到冰山逐漸沉沒之時，傑克在崗位上不斷地向其他船隻發送求救訊息，希望他們趕來營救乘客們和船員，接到電報的卡柏菲亞號在鐵達尼號沉船2小時後趕到事發海域，成功從救生艇上救起705人，但生還者當中並沒有傑克。

傑克在明信片寫著自己工作很忙總是忙到很晚，最後署名為「愛你，傑克（Love，Jack）」。（美聯社）

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