吉布地外海船難 42名非法移民喪生

半島電視台（Al Jazeera）12日報導指出，船隻在吉布地（Djibouti）港口小鎮歐巴克（Obock）以北的海域翻覆。（法新社）

2021/04/13 23:43

〔中央社〕國際移民組織說，昨日一艘超載非法移民的船隻離開葉門跨越亞丁灣前往東非吉布地時，不幸於外海翻覆，已知42人死亡，包括16名孩童，14人倖存，警方正在追捕人口販子。

國際移民組織（IOM）東非與非洲之角（Horn of Africa）區域主任阿巴迪克（Mohammed Abdiker）在推特上指出，這些人是經由人口販子偷渡，也是一個月內第2起慘劇。3月4日海上悲劇造成20人死亡多人受傷。

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報導引述倖存者表示，這艘船12日離開葉門（Yemen）時約有60名乘客，凌晨4點左右船隻於驚濤駭浪中不幸翻覆。

阿巴迪克在推特寫到，追捕並起訴這些利用移民脆弱的身心的人口販子，已是一件刻不容緩的事情，太多無辜生命因他們而失去。

半島電視台（Al Jazeera）12日報導指出，船隻在吉布地（Djibouti）港口小鎮歐巴克（Obock）以北的海域翻覆。這個區域是成千上萬非洲移民試圖穿越亞丁灣（Gulf of Aden）前往阿拉伯半島（Arabian Peninsula）的主要中途站。

之前在3月4日發生船難的倖存者告訴國際移民組織，3日凌晨船隻離開吉布地時船上至少有200名乘客，包括許多兒童在內。航行於亞丁灣中途時，人口販子突然擔心乘客過多船身無法負荷而強行將80多人拋入大海中，然後將船隻掉頭折回吉布地。

此舉造成至少20人溺斃，數十人受傷以及許多人下落不明。

2020年10月也發生兩起類似事件，奪走了至少50條無辜生命。

報導指出，每年都有成千上萬的非洲人從非洲之角出發到飽受戰爭摧殘的葉門。搭乘危險萬分的船隻渡過亞丁灣是唯一選擇，其中許多人的目的是要在亞丁灣附近國家尋找工作機會。

不過，葉門長達1年多的境內衝突已經奪去數以千計生命，許多人被困在葉門內，數百萬人民被迫流離失所，聯合國宣稱這是世界上最嚴重的人道主義危機。

亞丁灣兩岸國家的人民各自帶著需求渡海到對岸。葉門難民搭船逃往非洲躲避戰爭，而非洲移民卻是搭船前往阿拉伯半島尋找更多工作機會。

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