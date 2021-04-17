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    52年來首提台灣！白宮公布美日聯合聲明 關注台海情勢

    白宮今天公布美日聯合聲明。（圖擷取自白宮網站）

    白宮今天公布美日聯合聲明。（圖擷取自白宮網站）

    2021/04/17 09:58

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    拜登、菅義偉談中國挑戰！ 美日強調台海穩定重要性

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相菅義偉16日在白宮進行兩國領袖峰會，會後兩國發表聯合聲明，特別明文提到「台灣」，強調台海和平穩定的重要性，這是1969年以來美日聯合聲明首次提到台灣。

    白宮今天公布的美日聯合聲明指出，美日強調台海和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決台海問題。聲明也說，兩國也對香港和新疆的人權狀況表示嚴重關切，美國和日本了解到與中國進行坦率對話的重要性，重申兩國有意直接表達關切事項，並承認有必要在共同利益的領域與中國合作。

    《日本放送協會》（NHK）報導，台灣被中國視為「核心利益」，美日自1969年以來首次在聯合聲明中提到「台灣」，之前提到大約是在半世紀以前。1969年時任美國總統尼克森與日本首相佐藤榮進行會談後發表聯合聲明，曾經提到台灣對日本安全的重要性，當時中國與日本尚未締結邦交。

    美日領袖峰會後，菅義偉在聯合記者會表示，雙方有談論台灣和中國新疆的情況，日本與美國曾明確就台灣海峽和平穩定的重要性達成共識，而今天對此再次確認。菅義偉還說，美日針對中國對印太區域及世界和平與繁榮的影響進行了深入討論，兩國同意反對任何在東海和南海以武力或脅迫改變現狀的意圖，以及對印太地區恫嚇他人的行為。

    拜登則說，美日兩國將共同致力應對來自中國、東海、南海與北韓等問題的挑戰，以確保自由開放的印太地區。

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