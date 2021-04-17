以牙還牙回報華府制裁 俄羅斯禁美政府高官入境

2021/04/17 04:00

〔中央社〕俄羅斯以牙還牙回報美國制裁措施，今天表示將禁止拜登政府多名高層官員入境。

法新社報導，俄羅斯外交部指出，美國司法部長賈蘭（Merrick Garland）、拜登國內政策首席顧問萊斯（Susan Rice），以及聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）都在禁止名單之中。

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此外，禁止名單中還包括國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）、國家情報總監海恩斯（Avril Haines）、聯邦監獄管理局長卡瓦哈（Michael Carvajal）、前總統川普國安顧問波頓（John Bolton），以及前中央情報局（CIA）局長伍爾西（James Woolsey）等人。

俄羅斯外交部表示，這些官員曾「參與推動（美國政治）反俄」。

一般而言，遭禁止入境官員的名單會加以保密，但俄羅斯外交部表示，目前因與華府關係空前緊張，因而披露這些官員姓名。

俄羅斯稍早指出，將報復美國制裁措施，除驅逐美國外交官，還將制裁美國官員，並建議美駐莫斯科大使離開俄羅斯回國認真「磋商」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）告訴記者：「我們將以牙還牙回應這種（制裁）措施。我們將要求10名美國駐俄外交官離境。」

拉夫羅夫還表示，總統蒲亭（Vladimir Putin）的首席外交政策助理鄂夏柯夫（Yury Ushakov）已向美國駐俄大使蘇利文（John Sullivan）提出建議，離開俄羅斯回華府「認真磋商」。

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