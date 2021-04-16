亂入記者報導菲利浦親王喪禮 他舉牌搞宣傳挨轟「無恥」
〔即時新聞／綜合報導〕英國「獨立電視台（ITV）」今（16）日播出晨間電視節目《早安英國》 （Good Morning Britain），英國王室新聞記希普（Chris Ship）連線時，竟有個男子趁機站在他身後舉出宣傳板，提升自己的知名度，引發英國民眾不滿。
綜合外媒報導，當時希普正站在溫莎城堡（Windsor Castle）外頭，報導關於明（17）日英國愛丁堡公爵菲利浦親王（Prince Philip）喪禮的細節規劃，此時一名穿著色彩鮮豔衣服、戴黑色墨鏡的捲髮男子，竟將寫有個人帳號的牌子舉起，鼓勵大家追蹤他。
請繼續往下閱讀...
據報導，此舉引起觀眾不滿，就有民眾就在推特上寫道，「那個站在記者後方宣傳自己迪斯可帳號的『無禮假髮男』是誰？有夠可恥。」另一人說，「站在希普背後的人是誰？」而有人猜測，這名男子貌似一名英國歌手。
據報導，菲利浦親王的喪禮將在當地時間17日下午2點45分，於溫莎城堡入口舉行，預計主要儀式大約為50分鐘。喪禮儀式開始後，查爾斯王子（The Prince of Wales）和其他皇室成員將步行跟在菲利浦棺材後方；預計會花大約8分鐘到達聖喬治教堂（St George's Chapel），並在下午3點和儀隊以及步兵團（The Rifles）的樂隊會合。