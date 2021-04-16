亂入記者報導菲利浦親王喪禮 他舉牌搞宣傳挨轟「無恥」

英國「獨立電視台」播出晨間電視節目《早安英國》時，竟有個男子（左）在英國王室新聞編輯希普（右）面對鏡頭說話時，趁機站在他身後舉出宣傳板。（圖擷取自ITV影片）

2021/04/16 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕英國「獨立電視台（ITV）」今（16）日播出晨間電視節目《早安英國》 （Good Morning Britain），英國王室新聞記希普（Chris Ship）連線時，竟有個男子趁機站在他身後舉出宣傳板，提升自己的知名度，引發英國民眾不滿。

綜合外媒報導，當時希普正站在溫莎城堡（Windsor Castle）外頭，報導關於明（17）日英國愛丁堡公爵菲利浦親王（Prince Philip）喪禮的細節規劃，此時一名穿著色彩鮮豔衣服、戴黑色墨鏡的捲髮男子，竟將寫有個人帳號的牌子舉起，鼓勵大家追蹤他。

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據報導，此舉引起觀眾不滿，就有民眾就在推特上寫道，「那個站在記者後方宣傳自己迪斯可帳號的『無禮假髮男』是誰？有夠可恥。」另一人說，「站在希普背後的人是誰？」而有人猜測，這名男子貌似一名英國歌手。

據報導，菲利浦親王的喪禮將在當地時間17日下午2點45分，於溫莎城堡入口舉行，預計主要儀式大約為50分鐘。喪禮儀式開始後，查爾斯王子（The Prince of Wales）和其他皇室成員將步行跟在菲利浦棺材後方；預計會花大約8分鐘到達聖喬治教堂（St George's Chapel），並在下午3點和儀隊以及步兵團（The Rifles）的樂隊會合。

其中一位民眾就在推特上寫道，「那位當記者報導菲利浦親王喪禮時，還站在後方，宣傳自己迪斯可帳號的『無禮假髮男』是誰？有夠可恥。」（圖擷取自推特）

另一名民眾表示，「誰是當時在溫莎城堡前，站在希普背後的人？」（圖擷取自推特）

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