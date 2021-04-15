進口商品危害森林！世界自然基金會：中國No.1遠勝歐盟

世界自然基金會表示，進口牛肉、大豆等產品，間接導致林地面積萎縮。（美聯社檔案照）

2021/04/15 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕世界自然基金會（WWF）指出，各國透過國際貿易進口的商品，對熱帶森林損害最大的是大豆、棕櫚油和牛肉，其次是木製品、可可和咖啡，歐盟對全球森林的危害居世界第二，排名第一的是中國。

綜合外媒報導，世界自然基金會最新報告顯示，歐盟在2005年至2013年透過進口農產品間接導致的森林砍伐規模為世界第一，在2014年首度被中國超越，2017年，中國的貿易佔全球森林砍伐活動的24％，歐盟為16％，其次為印度9％、美國7％、日本5％。

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世界自然基金會表示，相關商品需求也正在促使草原、濕地、莽原等非森林生態系遭受破壞，以歐盟的進口的商品為例，牛肉與大豆類商品讓相關產業改變原有的地貌，以符合產品製造，報告主要作者之一的奧爾登霍夫（Anke Schulmeister-Oldenhove）說，減少砍伐森林的重任不應由消費者承擔。

世界自然基金會正在密切關注事態發展，透過推動立法讓危害最大的產品不要首先進入歐盟市場，法律還必須確保人權，並對相關公司和金融部門的企業責任調查提出強制性要求，旨在制止毀滅熱帶雨林與森林。

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