美日領袖會談將登場 日經：台灣會是核心議題

拜登（左）與菅義偉（右）將於美東時間16日下午於華府面對面會談。（法新社）

2021/04/15 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相菅義偉將於美東時間16日下午（台灣時間17日凌晨）與美國總統拜登會談，《日本經濟新聞》分析認為，這場峰會將以東北亞安全與情勢為重，預料台灣會成為核心議題，屆時雙方聯合聲明是否會提及台灣也引發各界關注。

美日峰會將於16日下午登場，菅義偉今天（15日）動身前往華府，成為與拜登面對面會談的首位外國領袖。近來美日互動頻繁，面對中國日益擴張的威脅，美日印澳4國才在上個月召開「四方安全對話」（Quad）領袖峰會，隨後美國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也出訪日本，當時這2位拜登政府高官就曾提及台海和平穩定的重要性。

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據《BBC》報導，日本政府透露這場美日高峰會將會涉及新疆、香港的人權議題，以及東海與台灣問題。《日經》則分析認為，菅義偉與拜登會將焦點放在嚇阻中國這一方面上，被外界認為是中國下一個目標的台灣，預料會成為這場會談的核心議題。

《日經》指出，倘若中國試圖改變現狀武力犯台，被日本視為領土的釣魚台列嶼恐遭波及；對部署在印太地區的美軍而言，台灣海峽及釣魚台周邊屬於要衝，假設美日在這個地區的嚇阻力下降，任由中國胡作非為，甚至進一步擴張共產勢力，那麼全世界恐因此蒙上陰影，這就是為什麼《日經》認為台灣成為這場會談核心議題的理由。

另外，英國《金融時報》本週指出，華府正敦促日方發表聯合聲明，公開表達對台灣的支持立場，假若成真，那麼這將是自1969年以來，美日兩國領導人首次發布提及台灣的聯合聲明。因此這次美日峰會後兩國元首發布的聯合聲明是否會提及台灣，備受各界矚目。

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