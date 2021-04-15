「地獄廚房」真實上演！戈登把星巴克三明治丟垃圾桶挨轟

「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）因把一口都沒吃的星巴克三明治丟進垃圾桶引發網友批評。（取自Gordon Ramsay Facebook）

2021/04/15 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕近日「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）在IG上傳一段向得來速店員開玩笑的影片；片中，戈登雖然展現了幽默感，但令網友吃驚的是，他最後居然真的將完好的食物丟進垃圾桶，浪費食物的行為引來網友撻伐。

戈登日前在IG上傳一段自拍影片，加上一旁文字說明「有次開車真的很無聊，所以我決定去得來速『玩』一下，大家來看看這個驕傲老頭吧！」

請繼續往下閱讀...

戈登在星巴克得來速窗口停下，與店員展開對話；他先透過呼叫器詢問，「你們這邊有沒有提供超棒三明治？像是傑米奧利佛（Jamie Oliver）做的那種？」接著又問，「裡面有番茄嗎？三明治裡的醬料是法國還是英國芥末？」

對此，店員回答「美國」，戈登則開玩笑回應「我過敏」，讓看不見戈登的店員一時反應不來。

領餐時，店員看到客人居然是戈登，簡直樂壞了；戈登還裝出料理節目「地獄廚房」裡的評審姿態，仔細翻弄三明治，並認真評論，「這三明治的麵包只有一邊有烤，醬料也沒有塗滿」。批評歸批評，戈登最後也友善地與店員說再見，並祝他們有美好的一天。

沒想到，戈登駛離得來速後，竟把一口都沒吃的三明治丟進路邊的垃圾桶，引來網友砲轟，「大廚，你讓食物短缺的人怎麼辦」、「把食物留給需要的人吧」、「就是太有錢才會這樣浪費食物」、「很有趣但你實在不該浪費」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法