台海軍情》軍事網站曝衛星照！ 揭中國003航艦建造最新進度

中國國產003型航空母艦可能在今年下水，軍事網站曝光了其最新建造進度的衛星照片，從其可以得知，船隻大小將比服役中的解放軍航母還大上許多，整體而言和美軍的福特號航空母艦有所相似。（翻攝自推特）

2021/04/15 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年為求抗衡美國，致力提升海上軍力，中國國產003型航空母艦可能在今年下水，軍事網站曝光了其最新建造進度的衛星照片，從其可以得知，船隻大小將比服役中的解放軍航空母艦還大上許多，整體而言和美軍的福特號航空母艦相似。

先前中國國防工業雜誌《兵工科技》曾報導，正在上海江南造船廠組裝的003型航艦大致輪廓已然成型，並接近尾聲，排水量約為10萬噸，將更接近美國海軍航艦，達到「超級航艦」的標準，接近美軍的尼米茲級核動力航艦，可能在今年就會下水，並可望於2025年左右服役。

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不過美國軍事網站《海軍新聞》（Naval News）曝光了003型航空母艦最新的衛星照，從圖中可以得知，該艦長約3百公尺，比遼寧艦、山東艦更長，略小於美軍的福特級核動力航艦，大小已經接近，和法國下一代核動力航母PANG（Porte Avion Nouvelle Generation）大小更為相似。

報導指出，雖然預計003型航空母艦不會使用核動力，但應會具備比遼寧艦、山東艦更先進的推進系統，而是否使用「綜合全電力推進系統」（Integrated electric propulsion）仍有待觀察。

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