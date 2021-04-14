為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「選擇性」週休3日？日本檢討推動 有期待也有憂慮

    日本政府與執政黨正檢討是否推動「選擇性週休3日」，主要是著眼有助工作方式多元化，來因應少子化下的勞動力減少。（歐新社資料照）

    日本政府與執政黨正檢討是否推動「選擇性週休3日」，主要是著眼有助工作方式多元化，來因應少子化下的勞動力減少。（歐新社資料照）

    2021/04/14 19:37

    〔中央社〕日本政府與執政黨正檢討是否推動「選擇性週休3日」，主要是著眼有助工作方式多元化，來因應少子化下的勞動力減少。但有網友憂慮恐讓雇主變相減薪，變成減少人事支出的藉口。

    ●為何要推動週休3日

    日本朝日新聞、產經新聞、TBS電視台等媒體報導，日本社會過去一年受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情影響，不少企業開始採取遠距工作、分時段上班等防疫對策；日本政府也希望透過週休3日，來力挺業界推動多元工作方式。

    日本內閣官房長官加藤勝信5日在記者會上，對未來推動「選擇性週休3日」普及表達正面看法，並將針對自民黨彙整建議進行檢討。

    自民黨一億總活躍推進本部本部長豬口邦子6日說，希望提供勞工一個新的選項，讓他們可以利用週休3日，把多出來的時間用在育兒、照顧長者、繼續念書、參與志工活動或是到地方發展副業等。

    日本政府本月13日舉行經濟財政諮詢會議，跟民間成員就目前僱用樣貌等交換意見。有民間成員建議，政府應實施「選擇性週休3日」，讓企業能給予有需求的員工週休3日。

    這項建議主要著眼提供員工邊進修邊工作的環境，也能讓員工利用假期提升自身技能等，對家中有幼兒及長者需要照顧的人來說，也能因此兼顧工作與家庭。

    日本社會少子化進程難擋，造成15歲到64歲的勞動人口數，從1995年高峰的約8700萬人持續減少。目前除了餐飲業及旅宿業受疫情影響外，日本其他行業都有人手不足的情況，採行多元工作方式來確保勞動力，成為目前重要課題。

    日本政府推動週休3日也有防止女性為育兒或照顧長者被迫離開職場的想法；如果假日在都會區外擁有副業工作方式的人能增加的話，也令人期待有助修正人口過度集中東京，及為地方注入活力。

    日本政府考量基於這些意見，將週休3日加入夏天要彙整完成的政策基本方針內，希望深化相關討論。

    ●週休3日帶來的隱憂

    日本目前已有少數公司，在勞資達成協議的情況下實施週休3日，甚至是週休4日。日本瑞穗金融集團旗下的瑞穗銀行、瑞穗信託銀行等5間公司，已在2020年12月以正式員工為對象實施，如果員工週休3日，將支領8 成基本薪資；週休4日則支領6成基本薪資。

    日本微軟公司在不減少薪資的情況下試行週休3日，結果有助減少用紙與用電，受到9成員工正面評價。

    不過，有人憂慮，日本企業內重視長時間工作的風氣根深蒂固，以及受疫情影響企業，可能拿週休3日當成實質上削減人事成本的作法。

    日本綜合研究所副理事長山田久說，如果單純試算日本所有勞工都適用週休3日，在薪資不變的情況下，因為個人擁有的時間變多，所以個人消費每年預估增加約10兆日圓。

    但如果週休3日實施後，每位勞工都減少兩成薪資的話，個人消費將反過來減少約38兆日圓。

    網友對週休3日表達疑慮說，「如果變成減少那幾天的薪水或是造成年金減少，就沒有意義」、「總感覺可能會造成部分人的負擔」；更有網友說，「這個制度看起來像是為了降低公司人事費」。

    日本同志社大學政策學系教授太田肇說，從理念上來說是很棒的構想，但考量現實條件的話，就會讓人對能不能好好執行感到不安。

    一份名為「2019年關於工作方式的意識調查」顯示，45.5%的受訪者贊成週休3日、34.5%受訪者還算贊成，加總剛好8成；另外2成是還算反對及反對的受訪者。

    雖然贊成的受訪者多，但就現階段來看，包括推動週休3日造成部分企業可能採取減少支薪因應，及員工數較少的中小企業及小型業者能否實施週休3日等，都是未來可能遇到的課題，自民黨內也出現協助企業推動的提案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》日本兵庫首度單日破500例確診 東京疫情復燃
    2021/04/14 19:04

    武漢肺炎》日本兵庫首度單日破500例確診 東京疫情復燃
    日本將排核汙水 原能會建預警系統、農委會抽驗件數加倍
    2021/04/14 19:03

    日本將排核汙水 原能會建預警系統、農委會抽驗件數加倍

    時間證明基金的實力
    武漢肺炎》大阪新增1130例確診再創新高 重症病床不夠用
    2021/04/14 18:34

    武漢肺炎》大阪新增1130例確診再創新高 重症病床不夠用
    因應少子老齡化 日本公務員退休年齡將延至65歲
    2021/04/14 15:12

    因應少子老齡化 日本公務員退休年齡將延至65歲

    母親節保養品這樣買最「有酵」！
    西班牙預計今秋試行週休3日 配套措施預算達16億
    2021/03/15 19:42

    西班牙預計今秋試行週休3日 配套措施預算達16億
    體恤員工？ 日企推「週休四日」 條件卻讓人反應兩極
    2019/12/18 23:52

    體恤員工？ 日企推「週休四日」 條件卻讓人反應兩極
    國際今日熱門
    國外網站賣「我不是中國人」衣服 中官媒氣炸：歧視
    2021/04/13 21:26

    國外網站賣「我不是中國人」衣服 中官媒氣炸：歧視

    濟州島樂園列車驚傳出軌翻覆 37人輕重傷
    2021/04/13 21:10

    濟州島樂園列車驚傳出軌翻覆 37人輕重傷

    印度疫情慘烈 加速批准使用WHO美歐英日緊急疫苗
    2021/04/13 20:20

    印度疫情慘烈 加速批准使用WHO美歐英日緊急疫苗

    武漢肺炎》嬌生疫苗也疑釀血栓！美6例皆女性 FDA宣布暫停接種
    2021/04/13 23:22

    武漢肺炎》嬌生疫苗也疑釀血栓！美6例皆女性 FDA宣布暫停接種

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播