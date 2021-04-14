「選擇性」週休3日？日本檢討推動 有期待也有憂慮

日本政府與執政黨正檢討是否推動「選擇性週休3日」，主要是著眼有助工作方式多元化，來因應少子化下的勞動力減少。（歐新社資料照）

2021/04/14 19:37

〔中央社〕日本政府與執政黨正檢討是否推動「選擇性週休3日」，主要是著眼有助工作方式多元化，來因應少子化下的勞動力減少。但有網友憂慮恐讓雇主變相減薪，變成減少人事支出的藉口。

●為何要推動週休3日

日本朝日新聞、產經新聞、TBS電視台等媒體報導，日本社會過去一年受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情影響，不少企業開始採取遠距工作、分時段上班等防疫對策；日本政府也希望透過週休3日，來力挺業界推動多元工作方式。

請繼續往下閱讀...

日本內閣官房長官加藤勝信5日在記者會上，對未來推動「選擇性週休3日」普及表達正面看法，並將針對自民黨彙整建議進行檢討。

自民黨一億總活躍推進本部本部長豬口邦子6日說，希望提供勞工一個新的選項，讓他們可以利用週休3日，把多出來的時間用在育兒、照顧長者、繼續念書、參與志工活動或是到地方發展副業等。

日本政府本月13日舉行經濟財政諮詢會議，跟民間成員就目前僱用樣貌等交換意見。有民間成員建議，政府應實施「選擇性週休3日」，讓企業能給予有需求的員工週休3日。

這項建議主要著眼提供員工邊進修邊工作的環境，也能讓員工利用假期提升自身技能等，對家中有幼兒及長者需要照顧的人來說，也能因此兼顧工作與家庭。

日本社會少子化進程難擋，造成15歲到64歲的勞動人口數，從1995年高峰的約8700萬人持續減少。目前除了餐飲業及旅宿業受疫情影響外，日本其他行業都有人手不足的情況，採行多元工作方式來確保勞動力，成為目前重要課題。

日本政府推動週休3日也有防止女性為育兒或照顧長者被迫離開職場的想法；如果假日在都會區外擁有副業工作方式的人能增加的話，也令人期待有助修正人口過度集中東京，及為地方注入活力。

日本政府考量基於這些意見，將週休3日加入夏天要彙整完成的政策基本方針內，希望深化相關討論。

●週休3日帶來的隱憂

日本目前已有少數公司，在勞資達成協議的情況下實施週休3日，甚至是週休4日。日本瑞穗金融集團旗下的瑞穗銀行、瑞穗信託銀行等5間公司，已在2020年12月以正式員工為對象實施，如果員工週休3日，將支領8 成基本薪資；週休4日則支領6成基本薪資。

日本微軟公司在不減少薪資的情況下試行週休3日，結果有助減少用紙與用電，受到9成員工正面評價。

不過，有人憂慮，日本企業內重視長時間工作的風氣根深蒂固，以及受疫情影響企業，可能拿週休3日當成實質上削減人事成本的作法。

日本綜合研究所副理事長山田久說，如果單純試算日本所有勞工都適用週休3日，在薪資不變的情況下，因為個人擁有的時間變多，所以個人消費每年預估增加約10兆日圓。

但如果週休3日實施後，每位勞工都減少兩成薪資的話，個人消費將反過來減少約38兆日圓。

網友對週休3日表達疑慮說，「如果變成減少那幾天的薪水或是造成年金減少，就沒有意義」、「總感覺可能會造成部分人的負擔」；更有網友說，「這個制度看起來像是為了降低公司人事費」。

日本同志社大學政策學系教授太田肇說，從理念上來說是很棒的構想，但考量現實條件的話，就會讓人對能不能好好執行感到不安。

一份名為「2019年關於工作方式的意識調查」顯示，45.5%的受訪者贊成週休3日、34.5%受訪者還算贊成，加總剛好8成；另外2成是還算反對及反對的受訪者。

雖然贊成的受訪者多，但就現階段來看，包括推動週休3日造成部分企業可能採取減少支薪因應，及員工數較少的中小企業及小型業者能否實施週休3日等，都是未來可能遇到的課題，自民黨內也出現協助企業推動的提案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法