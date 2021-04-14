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    臥底影片曝光！CNN編造假新聞黑川普 助拜登上位

    川普卸任後CNN收視暴跌。（美聯社資料照）

    川普卸任後CNN收視暴跌。（美聯社資料照）

    2021/04/14 15:40

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據《福斯新聞》報導，美國調查媒體「真相工程」（Project Veritas）13日公開了其臥底記者與《美國有線電視新聞》（CNN）工作人員的密錄談話影片，揭露了CNN為了扳倒前總統川普，並協助拜登上位的編輯台黑幕，包括編造「他們一無所知的故事」來質疑川普的健康狀況，目的就是要趕他下台。

    報導中說，美國調查媒體「真相工程」（Project Veritas）13日公開了「揭發CNN（#ExposeCNN）三部曲」的第一支影片，CNN網路技術總監切斯特（Charles Chester）不諱言告訴臥底記者，CNN迫不亟待要把川普趕出白宮。

    切斯特以自誇的口吻說，「看看我們做了什麼，我們把川普趕了出去。我100％要說出來。而且我100％相信，如果不是CNN，不知道會達到這樣的結果。」

    切斯特在整段影片中的許多評論都是較長的連貫性的完整句子，不像有被剪輯的痕跡。

    切斯特承認，CNN編造了一個質疑川普健康狀況的報導，「我們請來很多醫務人員，讓他們講一個完全基於揣測的故事，稱川普的神經系統受到損傷，而且他的神經正在衰退，他不適合（繼續當總統）。切斯特說，「我們創作了一個連我們自己都一無所知的故事。」

    提到現任總統拜登時，切斯特稱，我們總是會播放他慢跑的鏡頭，他戴著飛行員的墨鏡，讓他顯得年輕、精力充沛。「我認為CNN會幫他撐過這個任期，他死不了，我對此可以接受。」

    「真相工程」曝光的影片，間接證實了美國保守派選民的看法，認為CNN過去4年鋪天蓋地攻擊、唱衰川普，同時在總統大選中立場鮮明，狂黑尋求連任的川普、善待拜登，評儼然淪為民主黨的官媒。

    川普曾預言，他卸任後，CNN等「假新聞媒體」收視率就會枯竭，結果他說中了。在川普卸任後，CNN的收視率狂跌44％。

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