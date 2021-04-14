挺台灣避免被中國侵略 前美駐聯合國大使籲全世界「堅決反中」
〔即時新聞／綜合報導〕前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）今日公開譴責中國的暴行，並警示，中國正在加速對台灣的侵略。海利更呼籲，全球要堅決反中，以阻止中國更擴大其威權主義。
海利今（14）日在推特發文斥責，中共踐踏圖博人權，碾碎香港的自由社會，以及監禁維吾爾人。現在他們加速對台灣的侵略。
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海利接著說，中國的目標是控制，不是合作。全世界必須要站穩立場堅決反中，包含杯葛2022北京奧運。
Communist China trampled Tibet, crushed freedom in Hong Kong, and imprisoned the Uyghurs. Now, they’re ramping up aggression against Taiwan.— Nikki Haley （@NikkiHaley） April 13, 2021
China's goal is domination—not cooperation. The world must stand strong against China, including boycotting the 2022 Beijing Olympics.