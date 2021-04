挺台灣避免被中國侵略 前美駐聯合國大使籲全世界「堅決反中」

2021/04/14 00:37

〔即時新聞/綜合報導〕前美國駐聯合國大使海利(Nikki Haley)今日公開譴責中國的暴行,並警示,中國正在加速對台灣的侵略。海利更呼籲,全球要堅決反中,以阻止中國更擴大其威權主義。

海利今(14)日在推特發文斥責,中共踐踏圖博人權,碾碎香港的自由社會,以及監禁維吾爾人。現在他們加速對台灣的侵略。

海利接著說,中國的目標是控制,不是合作。全世界必須要站穩立場堅決反中,包含杯葛2022北京奧運。

Communist China trampled Tibet, crushed freedom in Hong Kong, and imprisoned the Uyghurs. Now, they’re ramping up aggression against Taiwan.



China's goal is domination—not cooperation. The world must stand strong against China, including boycotting the 2022 Beijing Olympics.