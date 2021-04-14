幼稚園老師伸腳給孩子聞 稱從小培養「Ｍ屬性」引網怒

中國江西「紅黃藍幼稚園」一名老師PO出學童聞腳照，還稱「M屬性」要從小培養，引發撻伐。（圖擷取自微博）

2021/04/14 00:50

〔即時新聞／綜合報導〕2017年11月，中國北京的「紅黃藍幼稚園」傳有老師對學童扎針、餵食不明藥物的虐童事件，引發中國網路撻伐。而近日在江西省瑞金，也有一間「紅黃藍幼稚園」傳疑似虐童，一名老師在個人社群上傳學童聞自己腳掌的照片，還寫道「從小培養Ｍ（意即受虐癖）」，引起外界譁然。

綜合中媒報導，江西省瑞金紅黃藍幼稚園一名老師，12日在個人微博帳號上PO出3張照片，可以看到一名男童雙手捧著一隻穿著白襪的腳掌，似乎是在「聞腳」。

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該名老師還在貼文中寫上「從小培養Ｍ」，同時強調照片已經「屏蔽家長」，以為不會被發現，但最後還是傳開並在網路上「炸鍋」。

面對中國網友撻伐，以及要求當局處理的聲浪，瑞金市教育局12日晚間11點左右在微博發布消息表示，有注意到網友反應紅黃藍幼稚園老師的情況，第一時間就成立調查小組，對涉事的紅黃藍幼稚園及老師展開調查。PO照的老師目前已被停職，若調查屬實，當局將會嚴懲涉事園方和老師。

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江西「紅黃藍幼稚園」一名老師PO出學童聞腳照，還稱M屬性要從小培養，引發撻伐。（圖擷取自微博）

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